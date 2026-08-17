ZVEZDA VEĆ ODLUČILA! Evo ko će zameniti Nikolu Kalinića!

Ljubimac "delija" doneo šokantnu odluku i završio karijeru.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda je danas ostala bez Nikole Kalinića kao košarkaša, ali će ljubimac navijača nastaviti misiju na Malom Kalemegdanu, u ulozi pomoćnog trenera!

Mnoge fanove je šokiralo iznenadno povlačenje nekadašnjeg reprezentativca Srbije, čije se ime povezivalo i sa prelaskom u novosadsku Vojvodinu.

Sešće popularni "Kalina" na trenersku klupu, upiati znanje od Ibona Navara, koji je pred početak nove sezone došao u Crvenu zvezdu i pomoći doskorašnjim saigračima da se domognu doigravanja u Evroligi, koje im je izmaklo prethodne sezone.

Za sada je malo verovatno da će Zvezda posle Kalinićeve reakcije izaći na tržište i tražiti njegovu zamenu, pa se može reći da je ekipa već "sklopljena". Ostaje samo period priprema, pa uigravanje i zatim mečevi.

Crveno-beli raspolažu sa 16 imena u kadru, izuzimajući omladince koji će povremeno biti priključivani prvom timu. Ibon Navaro može da bira na svakoj poziciji, posebno ako se ima u vidu da nekoliko igrača može da pokrije više različitih uloga.

Bekovi su Kris Džouns, Nik Vejler-Bab, Stefan Miljenović, Džared Batler, Tajson Karter i David Kramer. Njima bi eventualno mogao da se priključi i mladi Andrej Bjelić koji je pre nekoliko dana stigao iz Rel Madrida, a koji će verovatno imati ulogu u domaćim takmičenjima.

Na pozicijama krilnih centara biće: Čima Moneke, Semi Odželej i Dejan Davidovac, dok će na centarskoj poziciji konkurisati Džonatan Motli, Ebuka Izundu, Vojin Medarević i Patrik Boldvin Džunior.

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