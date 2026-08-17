SKANDAL NA PROTESTU U BAČKOJ PALANCI! Blokaderi izveli devojčicu (13) na binu, dete stavili u centar političkog obračuna

Najnoviji skandal na protestima u Bačkoj Palanci pokazao je da blokaderi ne prezaju ni od čega. U svojoj prljavoj kampanji i širenju političke mržnje otišli su korak dalje i direktno zloupotrebili maloletno dete.

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Na binu pred okupljene i kamere izveli su 13-godišnju devojčicu, stavljajući dete u sam centar političkog događaja. Umesto da deca budu zaštićena od uličnih manipulacija, blokaderi su iskoristili maloletnicu kao sredstvo za slanje svojih poruka.

Guranje dece od svega 13 godina u političke sukobe predstavlja potpunu bezobzirnost i sramotno kršenje svih moralnih normi. Zloupotreba najmlađih zarad jeftinih političkih poena je neoprostiva i pokazuje do koje mere su ovi ljudi spremni da idu.

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