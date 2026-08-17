"TO JE ONO ŠTO ZABRINJAVA"! Novak Đoković će upamtiti ove reči: "Moraće to da proveri"!

Rana eliminacija iz Sinsinatija produbila rezultatsku krizu srpskog tenisera.

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Tek što se vratio na teren posle pauze od učešća na Vimbldonu, Novak Đoković je poražen od 50. igrača ATP liste, Tijaga Agustina Tirantea iz Argentine sa 1:2 (2:6, 6:4, 6:4).

Međutim, za vreme meča Srbin je pokazao da ima fizičke probleme, dok je tokom pauze između gemova i povraćao.

Srbin je posle poraza otkrio da već nekoliko godina ima zdravstveni problem koji mu stvara poteškoće, posebno u uslovima velike vrućine i vlažnosti vazduha.

Takvu situaciju je prokomentarisala nekadašnja teniserka Kamil Pen iz Francuske, ona je za Eurosport izjavila je posebno zabrinjavajuće što se problemi nisu pojavili tek posle nekoliko sati igre.

FOTO: Tanjug/ Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

"Ono što je prilično čudno jeste da se to nije dogodilo u trećem setu, posle dva sata i 40 minuta igre. Novak je od samog početka meča imao problema sa disanjem, a to je prilično loš znak", rekla je nekada 67. teniserka sveta.

Francuskinju mnogo više brine Đokovićevo fizičko stanje nego poraz od "gaučosa".

"To je ono što zabrinjava, mnogo više od poraza od Tirantea, koji je nedavno stigao do osmine finala Montreala pobedivši Frica. Zašto mu je vlaga toliko smetala kada je ovaj turnir osvajao tri puta? Naravno, više nije istih godina, ali je i dalje u neverovatnoj fizičkoj formi.", smatra Pen.

Francuskinja je mišljenja da uoči poslednjeg Grend slema u Njujorku, Đoković i njegov tim moraju da se pozabave analizom šta se dogodilo u Sinsinatiju.

"Moraće to da proveri sa svojim timom pre US opena", zaključila je Kamil Pen.

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