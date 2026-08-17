ENVIDIJA ULAŽE 1,5 MILIJARDI DOLARA U SB ENERDŽI: Projekat data centra za OpenAI

KOMPANIJA Envidija (nVidia)saopštila je danas da će uložiti 1,5 milijardi dolara (oko 1,3 milijarde evra) u SB Enerdži (SB Energy), kompaniju u vlasništvu SoftBank grupe, koja razvija veliki centar podataka za OpenAI u američkoj saveznoj državi Ohajo.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Američki proizvođač čipova istovremeno će obezbediti garancije u vrednosti do 105 milijardi dolara (oko 90 milijardi evra) za pomenuti projekat, objavio je Rojters.

Envidija će takođe obezbediti do osam gigavata računarskog kapaciteta za veštačku inteligenciju (AI) u okviru projekta u okrugu Pajk, dok bi prvih 800 megavata trebalo da bude dostupno 2028. godine.

OpenAI je sa kompanijom SB Enerdži dogovorio dvadesetogodišnji zakup data centra, koji će koristiti isključivo Envidijine čipove.

Projekat predstavlja jedan od najvećih planiranih AI infrastrukturnih poduhvata u SAD.

Ulaganje Envidije usledilo je nekoliko meseci nakon što su OpenAI i SoftBank u SB Enerdži investirali po milijardu dolara.

Envidija je ranije razmatrala znatno veći nivo finansijske podrške projektu, ali je obim garancija smanjen nakon zabrinutosti investitora zbog potencijalne izloženosti kompanije.

Garancija Envidije odnosi se na deo obaveza u vezai sa zakupom i troškovima električne energije, kao i na minimalnu vrednost lokacije u slučaju da OpenAI ne ispuni svoje obaveze.

SoftBank i SB Enerdži planiraju da ulože 4,2 milijarde dolara (oko 3,6 milijardi evra) u regionalnu energetsku infrastrukturu, dok je cilj da se obezbedi najmanje 10 gigavata novih proizvodnih kapaciteta električne energije za potrebe projekta.

Prema procenama Envidije, projekat bi mogao značajno da doprinese prihodima kompanije od prodaje čipova i sistema za veštačku inteligenciju.

Kompanija predviđa da bi OpenAI do 2030. godine mogao da ima prodaju do čak 600 milijardi dolara (oko 516 milijardi evra), ukoliko se računarski kapacitet proširi na ukupno 16 gigavata.

Projekat u Ohaju trebalo bi da otvori oko 35.000 radnih mesta tokom izgradnje i približno 2.500 dugoročnih radnih mesta nakon početka rada kompleksa.

(Tanjug)

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