ZELENSKI POPUNJAVA ADMINISTRACIJU: Imenovao prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Sergeja Naumenka za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO), saopšteno je na sajtu predsednika Ukrajine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Odgovarajuća odluka sadržana je u ukazu broj 728/2026, dok je prethodnim ukazom sa te funkcije razrešen Jevgenij Ostrjanski.

Sekretar SNBO Igor Klimenko naveo je da dobro poznaje Naumenka iz zajedničkog rada u MinistarstvU unutrašnjih poslova Ukrajine.

-Profesionalni oficir sa borbenim iskustvom, koji ume da preuzme odgovornost i radi na ostvarivanju rezultata, napisao je Klimenko, istakavši da će među prioritetima biti jačanje koordinacije u sektoru bezbednosti i odbrane, razvoj tehnoloških kapaciteta i pronalaženje rešenja potrebnih državi, prenosi Ukrinform.

Naumenko je pukovnik policije, a od septembra 2025. godine obavljao je funkciju zamenika ministra unutrašnjih poslova Ukrajine.

Pre toga bio je zadužen za vazduhoplovnu bezbednost u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom 2022. godine, na frontu je rukovodio izviđanjem pomoću dronova, a ranjen je tokom artiljerijskog napada u Rubežnom. Odlikovan je Ordenom Bogdana Hmeljnickog III stepena.

Zelenski je 3. avgusta imenovao Igora Klimenka za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

(Tanjug)

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