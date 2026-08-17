HITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! "Zbog rigoroznih propisa..."! Navijači crno-belih ovo moraju da znaju!
Utakmica plej-ofa Lige konferencija protiv Hetafea igra se u Španiji sa početkom od 21 čas (četvrtak).
Fudbaleri Partizana u četvrtak igraju jedan od najvažnijih mečeva sezone protiv španskog Hetafea na stadionu "Koliseum" u Madridu na poslednjoj prepreci ka ligaškoj fazi Lige konferencija. Susret se igra od 21.00 čas.
Očekuje se da veliki broj navijača Partizana pođe put Madrida, pošto su Beograd i španska prestonica odlično povezani skoro svakodnevnim letovima. Međutim, postoje i određeni problemi.
Partizan se zbog toga oglasio hitnim saopštenjem, pošto prodaja ulaznica neće biti dozvoljena na stadionu u Madridu na dan utakmice. Meč je proglašen onim sa visokim rizikom od strane policije Španije.
- Zbog rigoroznih propisa Kraljevine Španije i činjenice da je utakmica protiv Getafe CF proglašena utakmicom visokog rizika, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica.
FK Partizan, u direktnoj komunikaciji sa organizatorom, intenzivno radi na pronalaženju najboljeg modaliteta prodaje kako bi svi navijači koji žele da gledaju i podrže crno-bele mogli blagovremeno da obezbede svoje mesto na stadionu.
Sve informacije o prodaji ulaznica biće objavljene sutra ujutru u 10 časova - stoji u saopštenju FK Partizan.
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