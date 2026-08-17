Fudbal

HITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! "Zbog rigoroznih propisa..."! Navijači crno-belih ovo moraju da znaju!

Новости онлине/С.С.

17. 08. 2026. u 19:47

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Utakmica plej-ofa Lige konferencija protiv Hetafea igra se u Španiji sa početkom od 21 čas (četvrtak).

ХИТНО САОПШТЕЊЕ ПАРТИЗАНА! Због ригорозних прописа...! Навијачи црно-белих ово морају да знају!

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Fudbaleri Partizana u četvrtak igraju jedan od najvažnijih mečeva sezone protiv španskog Hetafea na stadionu "Koliseum" u Madridu na poslednjoj prepreci ka ligaškoj fazi Lige konferencija. Susret se igra od 21.00 čas.

Očekuje se da veliki broj navijača Partizana pođe put Madrida, pošto su Beograd i španska prestonica odlično povezani skoro svakodnevnim letovima. Međutim, postoje i određeni problemi.

Partizan se zbog toga oglasio hitnim saopštenjem, pošto prodaja ulaznica neće biti dozvoljena na stadionu u Madridu na dan utakmice. Meč je proglašen onim sa visokim rizikom od strane policije Španije.

- Zbog rigoroznih propisa Kraljevine Španije i činjenice da je utakmica protiv Getafe CF proglašena utakmicom visokog rizika, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica.

FK Partizan, u direktnoj komunikaciji sa organizatorom, intenzivno radi na pronalaženju najboljeg modaliteta prodaje kako bi svi navijači koji žele da gledaju i podrže crno-bele mogli blagovremeno da obezbede svoje mesto na stadionu.

Sve informacije o prodaji ulaznica biće objavljene sutra ujutru u 10 časova - stoji u saopštenju FK Partizan.

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