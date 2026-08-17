RUSKE trupe su napredovale kod Kupjanska (Kurilovke) i u pravcu Slavjanska (Krivaja Luka), prema ukrajinskoj vojnoj javnoj stranici Deep State.

Foto: AI generated

Ruska vojska osvaja ključne visine kod Slavjanska, čiji će gubitak dramatično pogoršati položaj ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu. Ovo izveštava Jurij Butusov, glavni urednik „Cenzora“ i vojnik.

Prema njegovim rečima, ruske trupe napadaju šumu Čobitok i nekoliko drugih komandnih visina na istočnoj periferiji Slavjanska. Ako se ukrajinske oružane snage povuku i Rusi tamo rasporede položaje bespilotnih letelica, taktička prednost će preći na Rusku Federaciju, nakon čega će se situacija u Slavjanskom i Kramatorsku postepeno pogoršavati.

-Slavjansk-Kramatorsk je najpogodnija prirodna odbrambena linija; ako se ovi gradovi zauzmu, to će dovesti do gubitka Donbasa, piše Butusov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

On smatra da bi gubitak Donbasa mogao postati izgovor za obnovljeni pritisak SAD i Evrope na Kijev da prihvati ruske uslove za okončanje rata. Prema njegovim rečima, Zapad bi mogao da iskoristi smanjenje finansiranja za Ukrajinu i gubitak Donbasa kao argument za nemogućnost promene toka rata.

Istovremeno, Butusov smatra da bi puna odgovornost za odbranu Slavjanska i Kramatorska trebalo da bude stavljena na Bileckog, komandanta 3. korpusa. Slični pozivi se sada čuju i od niza drugih govornika, poput poslanice Marjane Bezuglaje.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

U međuvremenu, vrhovni komandant Drapatij je već imenovao drugog vojnog komandanta da predvodi odbranu Kramatorska. To je dugogodišnji protivnik Sirskog, bivši komandant 80. vazdušno-desantne brigade Emil Iškulov, koji je 2024. godine osporio odluku o pokretanju Kurske operacije, zbog čega ga je vrhovni komandant smenio.

Bezuglaja je ovo nazvala „još jednim povratkom nekoga ko je nepravedno represiran“.

U međuvremenu, Zelenski ne žuri da potvrdi Drapatijeve imennike, iako je prošlo skoro mesec dana od njegovog imenovanja za vrhovnog komandanta. Prethodno je vrhovni komandant podneo predlog da se general Sobko, poznat po ogorčenom sukobu sa Sirskim, imenuje za svog zamenika. Međutim, ovo imenovanje, očigledno, još nije odobreno.

Ruske snage su takođe napredovale u pravcu Dobropolja – kod Novooleksandrovke, južno od Dobropolja.

Situacija u ovom području ostaje napeta, prema rečima ukrajinskog vojnog oficira sa pozivnim znakom „Mučni“. On navodi situaciju na bokovima kao glavnu pretnju, gde male ruske grupe pokušavaju da prodru bliže gradu, okupe se i raseju.

MOD Rusije

Podsećanja radi, prema ukrajinskim podacima, ruske snage su nedavno napredovale istočno od grada, kod Belickog. Rusija je nedavno objavila zauzimanje ovog grada.

Štaviše, prema „Mučnom“, ruske snage napreduju kod Orehova u Zaporoškoj oblasti. Oni se infiltriraju u grad sa juga, iz Novodanilovke.

-Glavna stvar sada je da se ne precene dve zastave koje je demonstrirao neprijatelj, ali i da se ne potceni sama činjenica infiltracije. Zona u kojoj neprijatelj pokušava da deluje se zaista proširila, piše vojnik.

Štaviše, ruske trupe su ušle u Novosološino, severno od Orehova, i objavile snimak dve zastave postavljene u selu. Međutim, prema „Mučnom“, Ruska Federacija nema potpunu kontrolu nad selom.

Novosološino je važno zbog puta koji prolazi kroz njega na putu do Orehova.



Vojni posmatrači nastavljaju da komentarišu ofanzivu ukrajinskih oružanih snaga na spoju Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, kako je izjavio Zelenski.

Vojni dopisnik lista „Bild“ Julijan Repke smatra da zonu za koju se tvrdi da je kontroliše ukrajinska vojska zapravo takođe kontrolišu Rusi.

-Zar se jednostavno ne možemo složiti da je određena zona siva zona, gde su prisutne i ruske i ukrajinske trupe?, napisao je on, objavljujući mapu zone.

Ranije je ukrajinsko vojno osoblje dovodilo u pitanje tvrdnje vlade o uspešnoj ofanzivi.

(ctrana.media)

BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena