ZEMLJE ZALIVA OSVAJAJU MILANO: Velike prestonice sa Bliskog istoka ulažu ogroman novac u jedan od najskupljih gradova u Italiji
MILANO godinama prodaje svetu imidž evropske prestonice dizajna, mode i urbane obnove, ali iza blistavih fasada krije se činjenica da je značajan deo prihoda vezan za velike prestonice Persijskog Zaliva. Katar redizajnira Porta Nuovu i najčuveniju ulicu u Milanu, Monte Napoleone. To je strpljiva, koherentna, višegodišnja strategija, pre svega profitabilna.
Najsenzacionalniji slučaj je ulazak Katara između 2013. i 2015. godine, prvo sa 40 posto udela, a zatim sa punom kontrolom, u Porta Nuovu, velikim projektom urbane transformacije koji je preoblikovao poslovni okrug Milana.
A termometar milanske groznice je ulica Monte Napoleone za koji je zaiteresovan Katar. Tu kirije rastu nezamislivom brzinom, a 2024. godine to je bila najskuplja trgovačka ulica na svetu, sa prosečnim godišnjim kirijama od 20.000 evra po kvadratnom metru.
Zemlje Zaliva su investirale ne samo u nebodere i investicione fondove, već i u luksuzne ugostiteljske izloge, one koji privlače menadžere, velike kupce, delegacije i međunarodne klijente sa visokom potrošnjom. Hotel „Ekselsior Galija“, jedna od kultnih adresa, deo je galaksije „Katara Hospitaliti“, katarske grupe koja otvoreno polaže pravo vlasništva.
Godine 2023, saudijski suvereni investicioni fond „PIF“ je stekao 49 posto hotela „Roko Forte“, što je proširilo kapitalno prisustvo Rijada u italijanskoj industriji luksuznih hotela. A pošto grupa ima prisustvo u Milanu signal je jasan - saudijsko interesovanje ne proizilazi iz direktnog vlasništva jedne zgrade u tom okrugu, već se može kanalisati i kroz šire korporativne platforme, sposobne da kontrolišu ugostiteljsku imovinu i brendove.
Paralelno, premijerka Đorđa Meloni u Rimu je najavila investicioni plan Ujedinjenih Arapskih Emirata u Italiji vredan 40 milijardi dolara, usmeren na strateške sektore kao što su veštačka inteligencija, data centri, svemir i energetika. To potvrđuje da se fokus ekonomskih odnosa između Italije i zalivskih monarhija dodatno širi.
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