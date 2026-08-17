Umesto odgovora o strmoglavom padu, javnosti se serviraju opravdanja, dok se odgovornost uporno gura u drugi plan

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Nezapamćeni skandal i potpuno urušavanje ugleda Univerziteta u Beogradu. Pod nesposobnim vođstvom političara Vladana Đokića, najvažnija srpska akademska ustanova doživela je strmoglavi pad i ispala iz društva 500 najboljih univerziteta na svetu.

Dok Univerzitet pod njegovom palicom tone sve dublje, Đokić sramno ćuti i skriva se od javnosti. Svakodnevno gledamo kako se pod njegovom upravom gubi ugled građen decenijama, dok njegovi saradnici očajnički pokušavaju da ovaj istorijski debakl predstave kao uspeh.

Izgovori o navodnom nedostatku ulaganja samo su jeftina maska za loše upravljanje, nerad i političko blokiranje nauke. Za vreme Đokićevog mandata Univerzitet je postao poligon za lične i političke interese, dok su naučni rad i napredak pali u drugi plan.

Vladan Đokić pokazao je potpunu nesposobnost da vodi ovu ustanovu. Njegovo vođenje donelo je samo sramotu, pad kriterijuma i urušavanje pozicije Univerziteta na svetskoj akademskoj sceni. Univerzitet u Beogradu propada, a glavnu odgovornost za ovaj sunovrat snosi upravo političar Vladan Đokić.