MINISTAR KROZETO: Nema naznaka da je Rusija povezana sa eksplozijom u fabrici municije

ITALIJANSKA vlada za sada nema nikakve pokazatelje da je Rusija odgovorna za prošlonedeljnu eksploziju u fabrici municije kompanije "KNDS Ammo Italy" u Kolfereu, jugoistočno od Rima, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

Andrea Calandra / imago stock&people / Profimedia

-Niko nema nikakve naznake da bi ovo moglo biti bilo šta drugo osim unutrašnjeg problema, rekao je Krozeto za italijansku agenciju Adnkronos, odbacujući spekulacije o mogućoj ruskoj sabotaži.

Eksplozija se dogodila u četvrtak, nakon što su vatrogasci prethodno bili pozvani zbog požara u kompleksu. U incidentu nije bilo povređenih.

Italijanski mediji objavili su da tužilaštvo ispituje moguće veze incidenta sa sličnim događajima u postrojenjima za proizvodnju municije u Bugarskoj. Istražitelji za sada nisu želeli da komentarišu te navode.

Lider opozicione stranke "Azione" Karlo Kalenda pozvao je vladu da parlamentu pruži informacije o slučaju, ocenivši da vlasti moraju što pre da razjasne okolnosti eksplozije.

-Ne možemo ostati u neizvesnosti zbog mogućeg ruskog hibridnog napada, naveo je Kalenda na društvenim mrežama.

Kompanija KNDS, francusko-nemačka odbrambena grupa koja preko svoje jedinice KNDS Ammo Italy poseduje fabriku, saopštila je da se okolnosti incidenta i dalje istražuju.

Prema podacima sa sajta kompanije, postrojenje u Kolfereu proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske odbrambene sisteme, kao i čvrsta goriva za lansirne rakete u svemirskom programu.

(Tanjug)

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