HAOS U "KRALJICI SPORTOVA": Nestao proslavljeni atletičar! Nema ni traga od njega!

Velika uzbuna nastala je posle njegovog letovanja.

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Leon Batist (41) nestao je bez traga nakon letovanja u Maroku, britanska atletika ne može da ga locira.

Nekadašnji poznati atletičar, a sada trener mnogim članovima tima Velike Britanije, nestao je i u ovom trenutku se ne zna njegova lokacija, kao ni to da li mu se nešto dogodilo.

On nije bio prisutan na Evropskom prvenstvu u svojoj zemlji, a britanska atletika nije uspela da ga locira već poslednja dva meseca. Prema pisanju lista Gardijan, Batist je nestao posle letovanja u ovoj afričkoj državi.

Der britische Leichtathletik-Trainer Leon Baptiste wird seit zwei Monaten vermisst. Nach einem Kurzurlaub in Marokko kann niemand Kontakt zum Ex-Profi-Sprinter herstellen. Sein Verband schweigt, Kollegen sind beunruhigt. https://t.co/3pylyyjnTJ — Blick Sport (@Blick_Sport) August 17, 2026

- On je bio veoma miran i povučen momak. Niko ne zna šta se tačno dogodilo. Veoma je zabrinjavajuće - rekao je jedan od britanskih atletičara, koji nije želeo da bude imenovan za list Gardijan.

Ni Britanska ambasada u Rabatu, kao ni Britanska atletika nisu želele da komentarišu pomenutu situaciju.

Podsetimo, Leon Batist je bio vrhunski as na kratkim distancama i osvajao je zlatne medalje na Igrama Komonvelta 2010. godine u Delhiju na 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Osim toga, ima i zlatnu medalju sa Evropskog juniorskog prvenstva iz Tamperea 2003. godine.

Njegov najbolji rezultat je 10,26 sekundi u trci na 100 metara i 20,45 sekundi na 200 metara.

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