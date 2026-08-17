KURTIJEVA POLICIJA HAPSI SRBE: Muškarac iz Leposavića uhapšen na Jarinju, osumnjičen za navodno falisifikovanje dokumenata
TZV. KOSOVSKA policija uhapsila je na punktu Jarinje muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje do 48 sati.
U policijskom saopštenju se navodi da je nakon hapšenja, izvršen pretres njegove kuće u Leposaviću, tokom kojeg su zaplenjeni meci i lični telefon.
"U vezi sa hapšenjem osumnjičenog, u skladu sa procedurom, obavešten je postupajući tužilac, po čijem nalogu je izvršen i pretres kuće osumnjičenog u Leposaviću. Tokom pretresa pronađeno je i zaplenjeno 45 komada metka različitog kalibra i nekoliko delova uniforme. Kao materijalni dokaz za slučaj falsifikovanja dokumenata zaplenjen je lični telefon", navodi se u saopštenju.
Policija nije navela inicijale i nacionalnost uhapšenog, a ni detalje šta je navodno falsifikovao.
(sputnikportal.rs)
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