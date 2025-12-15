SAHRANJEN JOVAN TERZIĆ: Prisustvovao i predsednik Vučić (FOTO/VIDEO)
JOVAN Terzić, otac generalnog direktora FK Crvena Zvzeda Zvezdana Terzića sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.
Na Novom groblju u Beogradu okupili su se članovi porodice i veliki broj prijatelja da Jovana Terzića isprate na večni počinak.
Među njima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Među njima su bili i Vladan Milojević, doktor Milovan Bojić, biznismen Miograd Softić i mnogi drugi.
Da ispoštuju oca Zvezdana Terzića došli su i Dejan Stanković, Jovana i Željko Joksimović, Saša Milovanović...
Zvezdan Terzić održao je govor na sahrani oca.
