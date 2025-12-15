Fudbal

SAHRANJEN JOVAN TERZIĆ: Prisustvovao i predsednik Vučić (FOTO/VIDEO)

В.Н.

15. 12. 2025. u 13:05

JOVAN Terzić, otac generalnog direktora FK Crvena Zvzeda Zvezdana Terzića sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

САХРАЊЕН ЈОВАН ТЕРЗИЋ: Присуствовао и председник Вучић (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na Novom groblju u Beogradu okupili su se članovi porodice i veliki broj prijatelja da Jovana Terzića isprate na večni počinak. 

Među njima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Novosti

Među njima su bili i Vladan Milojević, doktor Milovan Bojić, biznismen Miograd Softić i mnogi drugi. 

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović

Foto: Фото: З. Јовановић

Da ispoštuju oca Zvezdana Terzića došli su i Dejan Stanković, Jovana i Željko Joksimović, Saša Milovanović...

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Zvezdan Terzić održao je govor na sahrani oca. 

