DERBI KOLA KRAJ IBRA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra dočekuju Vojvdinu MTS

Goran Ćirović

12. 12. 2025. u 11:04

Ovog vikenda na programu su utakmice 11. kola „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“, a derbi susret biće odigran sutra (20.30) u novoj hali sportova u Kraljevu između domaće Sloge i Vojvdine MTS iz Novog Sada.

G.Šljivić

U ovaj meč obe ekipe ulaze sa istim učinkom od sedam pobeda i tri poraza i sa deobe drugog mesta na tabeli. U minulih 20 međusobnih zvaničnih utakmica Novosađani su zabeležili čak 16 pobeda od kojih 8 uzastopnih i poraz od kraljevačkih „belih“ nisu doživeli još od 2022. godine.

Iz tabora Sloge pozivaju navijače i sve ljubitelje košarke iz grada na Ibru da u što većem broju ispune tribine hale kraj Ibra i pomognu svojim ljubimcima da stignu do važnog trijumfa protiv neugodnog rivla koje sa klupe predvodi Marko Dimitrijević, nekadašnji igrač i trener „belih“.

