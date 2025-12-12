DERBI KOLA KRAJ IBRA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra dočekuju Vojvdinu MTS
Ovog vikenda na programu su utakmice 11. kola „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“, a derbi susret biće odigran sutra (20.30) u novoj hali sportova u Kraljevu između domaće Sloge i Vojvdine MTS iz Novog Sada.
U ovaj meč obe ekipe ulaze sa istim učinkom od sedam pobeda i tri poraza i sa deobe drugog mesta na tabeli. U minulih 20 međusobnih zvaničnih utakmica Novosađani su zabeležili čak 16 pobeda od kojih 8 uzastopnih i poraz od kraljevačkih „belih“ nisu doživeli još od 2022. godine.
Iz tabora Sloge pozivaju navijače i sve ljubitelje košarke iz grada na Ibru da u što većem broju ispune tribine hale kraj Ibra i pomognu svojim ljubimcima da stignu do važnog trijumfa protiv neugodnog rivla koje sa klupe predvodi Marko Dimitrijević, nekadašnji igrač i trener „belih“.
