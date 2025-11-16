Fudbal

ZVEZDIN RIVAL I "JUŽNI VETAR": Sinan Sakić grmi u Ligi Evrope, hit na društvenim mrežama

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 11. 2025. u 09:24

PRAVO niotkuda, fudbalski klub Šturm iz Graca podelio je video koji će oduševiti navijače u Srbiji, odakle je njihov rival Crvena zvezda.

Foto N. Skenderija

Šturm često na društvenim mrežama deli video snimke uz sadržaj sa prostora bivše Jugoslavije, a u komentarima se navijači šale da je administrator sa Balkana. 

@sksturmofficial When the music from Aca Lukas fits the VAR-check! #sturmgraz #balkan #acalukas #otkadsamserodio #var ♬ original sound - icanbeatthebossmommyy

Nedavno je Grac podelio snimak sa jedne utakmice uz pesmu "Iza oblaka" Redžepa Redžepovića, poznatog kao Lepi, a ovog puta na repertoaru je bila pesma Sinana Sakića i Južnog vetra – "Ej, otkad sam se rodio".

Iako su u objavi napisali da je numera srpskog pevača Ace Lukasa, to im se ne može zameriti, jer je upravo Lukas učinio ovu pesmu prepoznatljivom sa svojim uvodom na koncertima.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

