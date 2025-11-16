ZVEZDIN RIVAL I "JUŽNI VETAR": Sinan Sakić grmi u Ligi Evrope, hit na društvenim mrežama
PRAVO niotkuda, fudbalski klub Šturm iz Graca podelio je video koji će oduševiti navijače u Srbiji, odakle je njihov rival Crvena zvezda.
Šturm često na društvenim mrežama deli video snimke uz sadržaj sa prostora bivše Jugoslavije, a u komentarima se navijači šale da je administrator sa Balkana.
Nedavno je Grac podelio snimak sa jedne utakmice uz pesmu "Iza oblaka" Redžepa Redžepovića, poznatog kao Lepi, a ovog puta na repertoaru je bila pesma Sinana Sakića i Južnog vetra – "Ej, otkad sam se rodio".
Iako su u objavi napisali da je numera srpskog pevača Ace Lukasa, to im se ne može zameriti, jer je upravo Lukas učinio ovu pesmu prepoznatljivom sa svojim uvodom na koncertima.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
