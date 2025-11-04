E MOJ BRUDA! Potresna objava koja kida dušu nakon smrti Mladena Žižovića
ŠOK, neverica i tuga zavili su srpski fudbal u crno nakon smrti Mladena Žižović.
Trener FK Radnički 1923 preminuo je pošto mu je pozlilo na terenu tokom utakmice protiv Mladosti iz Lučana.
Žižoviću je momentalno ukazana pomoć, ali je on i pored toga preminuo, te je ova tragedija duboko potresla sve u Srbiji, ali i regionu.
Od trenera Radničkog oprostili su se mnogi, a potresnu i emotivnu objavu imao je i Feđa Dudić, bivši trener kragujevačkog kluba.
- E moj brate, ne znam šta da napišem u ovim trenucima... Teško mi je, kao da sam izgubio nekog svog rođenog. Nedostajaće mi kad se čujemo pa kažeš „šta ima, bruda“, a onda nastavimo o fudbalu, fudbalu i opet fudbalu. Bili smo rivali na terenu, ali samo tih 90 minuta, a onda posle, kao da nikad nismo igrali jedan protiv drugog.
Vodio si Zrinjski, a ja Velež, nezamislivo je bilo da se slikamo zajedno, sedimo zajedno, i toliko sam te poštovao. Mislim da se tako nešto više nikada neće ponoviti. U vreme korone pozvao sam te u Mostar na iftar, došao si i ispoštovao me, a da je tada neko video dva trenera tako ljutih rivala kako sede zajedno u istoj sobi, niko nam ne bi verovao. Ali to smo bili MI... I sudbina je htela da Slavku pričam o tebi kad me pitao o trenerima u BiH, i eto, na moju preporuku, jer mi veruje, odlučio se za tebe.
Znao sam da ti možeš da nastaviš u Kragujevcu tamo gde sam ja stao, ali eto, dragi Bog je odlučio drugačije. I sinoć, kad smo poslednji put pričali, rekao sam ti da će sve biti dobro i da ću te zvati posle utakmice da ti čestitam, a sada, umesto čestitke, pišem ovo... Težak je ovaj naš trenerski posao i dok god budem radio, nosiću te u srcu i mislima.
Trenerski posao je hleb sa sedam kora, a ljudi tako lako sebi daju za pravo da svake nedelje, posle nekog lošeg rezultata, vređaju i omalovažavaju, a ne znaju koliko mi to teško podnosimo i skupljamo u sebi. Nedostajaće mi razgovori s tobom i razmena mišljenja, ali pamtiću sve naše razgovore i sećaću se tebe i tvojih saveta. Ti odmori od svega, na boljem mestu, jer ovaj je svet svakako okrutan. Moj Žile - napisao je Feđa Dudić.
