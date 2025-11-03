USTAŠKI PIR! Hrvati opet zgrozili ceo region
SKORO, da ne prođe ni sedam dana, a da iz komšiluka ne stignu otrovne strelice.
Hrvati koriste svaku priliku da veličaju ustaštvo. Ovoga puta su u glavnoj ulozi bili navijači splitskog Hajduka na utakmici hrvatskog prvenstva.
Popularna "Torcida" je na meču protiv Slaven Belupa u više navrata uzvikvala poznatu, zloglasnu, parolu "Za dom spremni".
A nije ni to sve bilo od navijača Hajduka koji su u prvom poluvremenu podigli poruku za preminulog hrvatskog vojnika Žan-Mišela Nikolijea čiji su posmrtni ostaci pronađeni na Ovčari.
Videćemo da li će Fudbalski savez Hrvatske reagovati na skandalozne povike i kazniti Hajduk zbog ponašanja navijača.
