USTAŠKI PIR! Hrvati opet zgrozili ceo region

03. 11. 2025. u 06:46

SKORO, da ne prođe ni sedam dana, a da iz komšiluka ne stignu otrovne strelice.

УСТАШКИ ПИР! Хрвати опет згрозили цео регион

Hrvati koriste svaku priliku da veličaju ustaštvo. Ovoga puta su u glavnoj ulozi bili navijači splitskog Hajduka na utakmici hrvatskog prvenstva.

Popularna "Torcida" je na meču protiv Slaven Belupa u više navrata uzvikvala poznatu, zloglasnu, parolu "Za dom spremni".

A nije ni to sve bilo od navijača Hajduka koji su u prvom poluvremenu podigli poruku za preminulog hrvatskog vojnika Žan-Mišela Nikolijea čiji su posmrtni ostaci pronađeni na Ovčari.

Videćemo da li će Fudbalski savez Hrvatske reagovati na skandalozne povike i kazniti Hajduk zbog ponašanja navijača.  

