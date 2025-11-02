HALAND JE NEZAUSTAVLJIV: Mančester siti pobedio Bornmut i izbio na drugo mesto Premijer lige
MANČESTER siti je pobedio Bornmut sa 3:1 u 10. kolu Premijer lige, najviše zahvaljujući neverovatnom Erlingu Halandu.
Norvežanin je nezaustavljiv. Dva puta je zatresao mrežu "trešnjica" i došao do brojke od 13 pogotka u prvenstvu, a još četiri je postigao u Ligi šampiona.
Haland je mrežu rivala zatresao u 17. i 33. minutu. Između toga, tačnije u 25. minutu Tajler Adams je savladao Đanluiđija Donarumu.
Pobedu izabranicima Pepa Gvardiole potvrdio je Niko O'Rajli koji se u strelce upisao u 60. minutu.
Od tog momenta se rezultat nije menjao, pa su se "građani" vratili na pobednički kolosek u prvenstvu nakon poraza od Aston Vile (0:1).
Vredi pomenuti da je za goste ceo meč presedeo na klupi reprezentativac Srbije Veljko Milosavljević. Đorđe Petrović je branio za "trešnjice".
Siti je izbio na drugo mesto na tabeli Premijer lige sa 19 bodova, ima šest manje od vodećeg Arsenala. Bornmut je četvrti sa 18.
