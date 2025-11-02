VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda možda i neće baš obradovati "delije".

FOTO: FK Crvena zvezda

Prema pisanju ruskih medija, Nair Tiknizjan bi mogao da napusti Zvezdu jer su za njega zainteresovani portugalski klubovi Porto i Benfika.

Tako ruska novinska agencija "RIA Novosti" javlja:

"Prema rečima novinara Ekrema Konura, oba portugalska kluba aktivno prate 26-godišnjeg jermenskog reprezentativca.

Skauti Porta i Benfike prisustvovali su utakmici Lige Evrope Crvene zvezde protiv Brage (0:2) 23. oktobra", ističe pomenuta agencija.

FOTO: M. Vukadinović

Tiknizijan ima 26 godina, igra na poziciji levog beka a na Marakanu je stigao ovog leta.

Dosad je odigrao 16 utakmica za Zvezdu i ima učinak od jedne asistencije, i to na samom startu svoje "crveno-bele priče".

Podsetimo, u sedmici za nama srpskog šampiona napustio je Piter Olanjinka.

Zvezda je, inače, u seriji od tri rezultatska neuspeha - izgubila je od Brage, odigrala nerešeno u Nišu sa Radničkim, pa, takođe u prvenstvu, izgubila od Vojvodine iako je vodila sa 2:0 na poluvremenu.

