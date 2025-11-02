VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda možda i neće baš obradovati "delije".
Prema pisanju ruskih medija, Nair Tiknizjan bi mogao da napusti Zvezdu jer su za njega zainteresovani portugalski klubovi Porto i Benfika.
Tako ruska novinska agencija "RIA Novosti" javlja:
"Prema rečima novinara Ekrema Konura, oba portugalska kluba aktivno prate 26-godišnjeg jermenskog reprezentativca.
Skauti Porta i Benfike prisustvovali su utakmici Lige Evrope Crvene zvezde protiv Brage (0:2) 23. oktobra", ističe pomenuta agencija.
Tiknizijan ima 26 godina, igra na poziciji levog beka a na Marakanu je stigao ovog leta.
Dosad je odigrao 16 utakmica za Zvezdu i ima učinak od jedne asistencije, i to na samom startu svoje "crveno-bele priče".
Podsetimo, u sedmici za nama srpskog šampiona napustio je Piter Olanjinka.
Zvezda je, inače, u seriji od tri rezultatska neuspeha - izgubila je od Brage, odigrala nerešeno u Nišu sa Radničkim, pa, takođe u prvenstvu, izgubila od Vojvodine iako je vodila sa 2:0 na poluvremenu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
IZNENAĐENjE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu
02. 11. 2025. u 11:10
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)
01. 11. 2025. u 10:13
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
NAKON još jedne bure u najtrofejnijem italijanskom klubu, Juventus je konačno prekinuo crnu seriju i upisao prvu pobedu posle dva meseca, pa će večeras na stadionu “Đovani Cini” pokušati da veže dva trijumfa, protiv iznenađujuće solidnog Kremonezea (20.45).
01. 11. 2025. u 07:20
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda možda i neće baš obradovati "delije".
02. 11. 2025. u 14:24
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)