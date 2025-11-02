"PET MINUTA SMO IZGUBILI KONTROLU" Ruben Amorim utučen nakon remija Junajteda protiv Notingema
Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je da je njegova ekipa skupo platila pad u igri protiv Notingem Foresta, koji je trajao, kako je naveo, pet minuta.
Junajted je na neugodom gostovanju poveo 0:1, ali je domaćin preokrenuo sa dva brza gola na startu drugog poluvremena, da bi Amad Dijalo u finišu postavio konačnih 2:2.
Junajted je u Notingem došao u dobroj formi i po četvrtu ligašku pobedu u nizu, ali nije uspeo da je zabeleži.
"Mislim da smo izgubili kontrolu nad utakmicom na pet minuta i platili cenu za to. Radili smo neke stvari dobro, ali nivo energije nam je opao. Kada naš tim padne energetski, to se oseti. Možemo da igramo dobro, ali ne u punoj snazi. Ipak, osećam da su igrači pokušavali, trudili su se tokom sedmica i na meču", kazao je Amorim.
Zadovoljan je time, što je ekipa u završnici reagovala i izbegla poraz.
"U prošlosti, kada bismo imali takvih pet loših minuta i primili dva gola, ne bismo se oporavili. Sada je osećaj drugačiji. Osećalo se da možda nećemo pobediti, ali da nećemo ni izgubiti, a to je osećaj koji veliki tim mora da ima. Imali smo veliku šansu da pobedimo na kraju, ali moj je utisak da smo ovde izgubili dva boda i morali smo bolje", naglasio je portugalski stručnjak.
Amorim je naglasio da u timu vladaju bolja atmosfera i razumevanje:
"Samopouzdanje je, naravno, potpuno drugačije. Dolazimo iz tri dobre utakmice i sada se bolje razumemo. Razgovaramo o tome da je fudbal takav, možeš imati loše trenutke, a onda odjednom tri dobre utakmice. Tako je i u meču, imali smo dobre momente, dali gol, kontrolisali igru do kraja prvog poluvremena, ali smo se u drugom delu isključili na pet minuta. I to je dovoljno u Premijer ligi", zaključio je Amorim.
