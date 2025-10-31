SPEKTAKL JE ZAGARANTOVAN! Derbi između Partizana i Zvezde određuje budući razvoj futsala!

Prvi čovek futsal kluba Partizan, Nenad Masal, izneo je svoja očekivanja uoči predstojećeg duela sa večitim rivalom

FOTO: FK Partizan

Predsednik Partizana Nenad Masal najavio okršaj sa Zvezdom: "Grobari, pokažite veličinu!"



Sve je spremno za futsal večiti derbi koji će se odigrati u nedelju, 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.Partizan je domaćin i ima ulogu favorita pošto je u dosadašnjem toku Druge lige Srbije upisao šest pobeda na šest mečeva, dok je Crvena zvezda trenutno drugoplasirana sa četri trijumfa i po jednim remijem i porazom.Uoči ovog duela, svoja očekivanja izneo je prvi čovek futsal kluba Partizan, Nenad Masal, koji je pored najave derbija, govorio i o samom timu i planovima za budućnost.





Predsednik Partizana Nenad Masal najavio okršaj sa Zvezdom: "Grobari, pokažite veličinu!"



Prvi čovek futsal kluba Partizan, Nenad Masal, izneo je svoja očekivanja uoči predstojećeg duela sa večitim rivalom



Sve je spremno za futsal večiti derbi koji će se odigrati u nedelju, 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.



Partizan je domaćin i ima ulogu favorita pošto je u dosadašnjem toku Druge lige Srbije upisao šest pobeda na šest mečeva, dok je Crvena zvezda trenutno drugoplasirana sa četri trijumfa i po jednim remijem i porazom.



Uoči ovog duela, svoja očekivanja izneo je prvi čovek futsal kluba Partizan, Nenad Masal, koji je pored najave derbija, govorio i o samom timu i planovima za budućnost.



Futsal klub Partizan sada je jedan od najorganizovanijih i najozbiljnijih klubova u Srbiji, a teži ka tome da se pozicionira među liderima u regionu, ali i Evropi. Za početak, recite nam kako je sve počelo? Kako ste došli na ideju da Partizanova porodica bude bogatija i za futsal klub?



- Kao neko ko je odrastao u klubu, igrajući za sve mlađe selekcije, od petlića do prvog tima, jako dobro znam koliko je mali fudbal (futsal) bitan u obuci fudbalera i koliko je bitan segment u razvoju kreativnosti, tehnike, smisla za igru i stvaranju tandema u samoj igri, detaljima na koje se danas uopšte ne obraća pažnja u razvoju mladih igrača. Mali fudbal (futsal) je igra koja najbolje oslikava mentalitet ljudi sa ovih prostora, vic, lucidnost, kreativnost i slično... Ideja se jednostavno rodila, pogotovo što smo u tom momentu već imali formiranu sekciju večitog rivala, sama zamisao da se desi ovo što nas očekuje u nedelju delovala je fantastično.



Iz godine u godinu klub napreduje, deluje da postoji jasan i dugogodišnji plan?



- Kod samog osnivanja kluba napravljena je dvogodišnja strategija razvoja. Neke stvari smo menjali u hodu, prilagođavali situacijama u kojima smo bili, ali suštinski nismo odstupali od zacrtanog cilja. Cilj kluba je takmičarsko igranje Lige šampiona, uz punu halu, razvijenu omladinsku školu, evropske i svetske asove koji bi se utrkivali da nađu svoje mesto u Partizanu. Futsal klub Partizan je ozbiljna sportska organizacija, koja u samom klubu broji preko 20 zaposlenih, bez igrača i trenera... Sa spoljnim saradnicima taj broj prelazi 100 ljudi u organizaciji.



Ove sezone eksplodirale su i neke transfer bombe u vidu Miodraga Aksentijevića, Denisa Ramića, ali i dva Brazilca Huana Felipea i Koste Oliveire Kaikea. Kako je došlo do ovih transfera?



- Prelazni rok odrađen je planski, u jednom momentu smo malo "zaštucali", ali brzo smo reagovali i rešili onako kako je zamišljeno. Realno je da takvim igračima kao što su Miki Aksentijević, Ramić, Ćirka, Jovanović, Krasnić... Mesto upravo ovde! Imamo jako razvijenu mrežu skauta i to je ono čemu takođe poklanjamo dosta pažnje.



Sezona je počela kao iz snova, šest pobeda na šest utakmica i niko ne krije da je cilj plasman u elitu. Da li ste zadovoljni kako sve trenutno funkcioniše?



- Dosadasnji deo šampionata Druge lige ide po planu, naravno, bilo je i negde i malo teže, ali u suštini svuda se videlo da smo mnogo bolji od protivnika. Cilj je svakako plasman u elitu, ali krajnji cilj je, kao što rekoh, takmičarsko igranje Lige šampiona.



Sledi pravi spektakl - večiti derbi protiv Crvene zvezde. Šta očekujete od derbija, prvo na terenu, a zatim i kada su publika i atmosfera u pitanju? Da li će biti iznenađenja ili će Partizan opravdati ulogu favorita koju mu pozicija na tabeli i trenutna forma daju?



- Spektakl je zagarantovan, mislim da nedeljna utakmica određuje budući razvoj ovog sporta! Jedan ozbiljan ispit zrelosti za sve, pre svega za klubove i ljude koji vode klubove, a ništa manje i za predstavnike futsala u okviru FSS, kao i sudijske organizacije. Po meni, najmanju presiju treba da osećaju igrači, njima je pao najlepši deo derbija. Očekujemo pobedu, sve osim tri boda smatraćemo neuspehom, kako u klubu, tako i ja lično. Od publike, a najviše od naših navijača, očekujem maksimalnu podršku. Ovi momci, a i sam futsal klub su to zaslužili. Što se iznenađenja tiče, nadam se da ga neće biti, jer sve osim naše pobede bilo bi iznenađenje.



Futsal klub Partizan pokazao je veliko srce i rešio da pokrene humanu akciju, te da čitav prihod od derbija donira džudo sekciji koja je doživela tragediju. Možete li nam reći nešto više i o ovoj temi?



- Što se tiče akcije vezano za naš džudo klub, moram prvo da napomenem da je ovo velika tragedija! I ja sam roditelj i ne smem ni da zamislim kroz šta ti ljudi prolaze. Zamolio bih sve Grobare da pokažemo veličinu i da napunimo halu, na taj način da odamo počast preminulom dečaku i pružimo podršku njegovim roditeljim, povređenima i samom džudo klubu.



Za kraj, imate li neku poruku za navijače Partizana, ali i sve ljubitelje futsala, kako pred derbi, tako i pred sve izazove koji crno-bele čekaju?



- Mali fudbal (futsal) je sport koji se igra svuda u svim delovima grada, države, na betonu, na poljani, u školskoj sali... Dođite i podržite Partizan i ove momke. Igramo protiv večitog rivala, direktno odlučujemo, pobedom ćemo se odlepiti na po meni nedostiznih osam bodova prednosti. Da li ima išta lepše nego u direktnom duelu protiv njih skoro pa rešiti prvenstvo?!



Podsetimo, utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u nedelju od 20 časova u hali na Banjici, a u nju crno-beli ulaze kao prvoplasirani tim na tabeli sa šest pobeda iz šest mečeva. Sa druge strane, Zvezda ima četiri pobede i po jedan remi i poraz.



Utakmica će imati i humanitaran karakter jer su crno-beli odlučili da sav prihod doniraju džudo klubu Partizan koji se suočio sa velikom tragedijom.



Prodaja ulaznica:

• Petak: 10:00–17:00

• Subota: 10:00–17:00

• Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online na sajtu Ticketline.



