BILI SU STOPROCENTNI U DUPLOM KOLU: Zeleni su savladali dva kvalitetna tima
KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u 11. kolu grčkog prvenstva ugostiti Iraklis.
Zeleni su imali dobru nedelju, ostvarili su dve pobede u duplom kolu Evrolige savladavši Fenerbahče i Hapoel.
Protivnici su bili izuzetno kvalitetni i nakon prikazanih partija, ekipi će dodatno porasti samopouzdanje.
U oba meča je blistao Kendrik Nan, protiv Fenera je ubacio 25 poena, dok je izraelskom predstavniku spakovao 19.
Verujemo da če Panatinaikos danas upisati rutinsku pobedu u domaćem šampionatu.
NAŠ TIP: H1 -22,5 (kvota 1,90)
