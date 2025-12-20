TIP ostali sportovi

BILI SU STOPROCENTNI U DUPLOM KOLU: Zeleni su savladali dva kvalitetna tima

Marko Milosavljević

20. 12. 2025. u 10:30

KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u 11. kolu grčkog prvenstva ugostiti Iraklis.

FOTO: Profimedia

Zeleni su imali dobru nedelju, ostvarili su dve pobede u duplom kolu Evrolige savladavši Fenerbahče i Hapoel.

Protivnici su bili izuzetno kvalitetni i nakon prikazanih partija, ekipi će dodatno porasti samopouzdanje.

U oba meča je blistao Kendrik Nan, protiv Fenera je ubacio 25 poena, dok je izraelskom predstavniku spakovao 19.

Verujemo da če Panatinaikos danas upisati rutinsku pobedu u domaćem šampionatu.

NAŠ TIP: H1 -22,5 (kvota 1,90)

