TOTENHEM UBEDLJIV PROTIV EVERTONA: "Pevci" preskočili Mančester siti i Luverpul u Premijer ligi

TOTENHEM je pobedio Everton u 9. kolu Premijer liga u gostima sa 3:0 i nastavio je trku za titulu.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Byrne

"Pevci" su iskoristili kiks Mančester sitija i Liverpula i probili se na treće mesto na tabeli, što svakako može da raduje sve navijače kluba iz Londona.

Ovo je bio dan štopera Mikija van de Vena koji je postigao dva gola. Prvi put je strelac bio u 19. minutu, a drugi put je mrežu rivala zatresao u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Tačku na utakmicu i trijumf stavio je Pape Matar Sar u 89. minutu. To je bio njegov drugi prvenstveni pogodak.

Totenhem trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa 17 bodova, ima pet manje od vodećeg Arsenala i jedan od drugoplasiranog Bornmuta.

