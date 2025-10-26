Fudbal

TOTENHEM UBEDLJIV PROTIV EVERTONA: "Pevci" preskočili Mančester siti i Luverpul u Premijer ligi

Časlav Vuković

26. 10. 2025. u 20:49

TOTENHEM je pobedio Everton u 9. kolu Premijer liga u gostima sa 3:0 i nastavio je trku za titulu.

ТОТЕНХЕМ УБЕДЉИВ ПРОТИВ ЕВЕРТОНА: Певци прескочили Манчестер сити и Луверпул у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/AP/Peter Byrne

"Pevci" su iskoristili kiks Mančester sitija i Liverpula i probili se na treće mesto na tabeli, što svakako može da raduje sve navijače kluba iz Londona.

Ovo je bio dan štopera Mikija van de Vena koji je postigao dva gola. Prvi put je strelac bio u 19. minutu, a drugi put je mrežu rivala zatresao u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Tačku na utakmicu i trijumf stavio je Pape Matar Sar u 89. minutu. To je bio njegov drugi prvenstveni pogodak.

Totenhem trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa 17 bodova, ima pet manje od vodećeg Arsenala i jedan od drugoplasiranog Bornmuta.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUN ZNANJA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM

PUN ZNANjA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM