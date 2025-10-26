"NEKA GLEDA SVOJA POSLA": Hrvat žestoko odgovorio svom golmanu

FUDBALERI Atalante remizirali su sa Kremonezeom (1:1), a nakon meča hrvatski trener Ivan Jurić, koji predvodi "boginju Bergama" oštro je reagovao.

FOTO: Printskrin

Nakon šestog remija sezone Hrvat se našao na udaru, koji posle njegovog komentara sigurno neće stati.



Golman Marko Karnezeki rekao je nakon meča da tim mora da "promeni brzinu" jer ovim tempom neće nigde stići... Kada su Juriću preneli taj komentar, usledio je oštar odgovor.

- Marko je ambiciozan dečko, ali potpuno je pogrešio. Njegov posao je da brani udarce, bude profesionalan i da puno manje priča. To važi za mnoge igrače, ne samo za njega. Jako sam zadovoljan onim što smo prikazali, ali kada stalno stvaramo ovakve prilike, a ne pobeđujemo nekoliko utakmica zaredom, to me iritira. Mislim da Karnezeki nije osoba koja bi trebala da priča o ovoj situaciji, rekao je Jurić i dodao:

- Karnezeki je dobar dečko, stvarno dobro radi i vidim koliko se trudi, ali svi ovi igrači se trude iz petnih žila. Ako stvaramo 20-25 prilika na svakoj utakmici, a ne dajemo golove, postoje razlozi za to. Lukman i Skamaka nisu trenirali preko leta, tako da se moraju dovesti u formu, završio je hrvatski stručnjak.

