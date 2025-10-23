"SUDIJA ISPOD OČEKIVANJA": Dejan Nedić opleo po sudiji meča Braga

Fudbaleri Crvene zvezde su poraženi u Bragi od istoimene ekipe (2:0), a stručnjak za suđenje Dejan Nedić imao je nakon duela šta da kaže.

FOTO: Printskrin/Jutjub

Bivši međunarodni fudbalski sudija Dejan Nedić kritikovao je suđenje Norvežanina Espena Eskasa nakon meča između srpskog šampiona i portugalskog tima.

- Ne može se dati prolazna ocena sudiji, bio je ispod očekivanja. Napravio je grešku kod drugog gola, i nije pokazao dva žuta kartona za faul nad Arnautovićem i Seolom. VAR je bio dužan da reaguje na početku akcije kod drugog gola, kada je fauliran vezista Zvezde. Morao je da se svira prekršaj i poništi gol. Namera igrača Brage bila je da faulira igrača Zvezde - rekao je Nedić gostujući na RTS.

Kako je sam rekao, prema njegovim procenama, odluke glavnog arbitra direktno su uticale na tok utakmice.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć