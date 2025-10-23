VELIKI PEH ZA ZVEZDU: Povredio se jedan od najboljih igrača (FOTO)
CRVENA zvezda igra protiv Brage u Ligi Evrope, a osim rezultata koji nije dobar, još jedna loša stvar zadesila je crveno-bele.
Igrao se 31. minut kad je fudbaler Brage oštro startovao na Marka Arnautovića. Tom prilikom se povredio napadač šampiona Srbije i nije bio u stanju da nastavi utakmicu.
Njega je zamenio Bruno Duarte, a ostaje da se vidi kakav je stepen povrede iskusnog Austrijanca.
Podsetimo, utakmicu Braga - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
