VELIKI PEH ZA ZVEZDU: Povredio se jedan od najboljih igrača (FOTO)

CRVENA zvezda igra protiv Brage u Ligi Evrope, a osim rezultata koji nije dobar, još jedna loša stvar zadesila je crveno-bele.

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 31. minut kad je fudbaler Brage oštro startovao na Marka Arnautovića. Tom prilikom se povredio napadač šampiona Srbije i nije bio u stanju da nastavi utakmicu.

Njega je zamenio Bruno Duarte, a ostaje da se vidi kakav je stepen povrede iskusnog Austrijanca.

Podsetimo, utakmicu Braga - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć