ZVEZDA NOKAUTIRANA U BRAGI: Lider Lige Evrope preslišao srpskog prvaka

Crvena zvezda nije uspela da prekine nepobedivi niz koji Braga ima u Ligi Evrope: u 3. kolu ovog UEFA takmičenja portugalski predstavnik je na svom terenu savladao šampiona Srbije rezultatom 2:0, a moglo je da bude i više od toga...

FOTO: Tanjug/AP

Crveno-beli su se susreli sa tri problema na ovom meču. Jedno se ticalo taktičko-tehničke nemoći pred boljim od seebe, a preostala dva su se ticala iskustva. A ono je jako važno za međunarodne utakmice.

Najpre, zbog povrede uopšte nije ni mogao da igra Aleksandar Katai, koji, ako se uzme sve u obzir, najverovatnije i ne bi bio starter, ali bi mogao da bude (kao ko zna koliko puta) iskra koja u nastavku doprinese trijumfu na odlučujući način.

A onda, na prilično bizaran način, Zvezda je ostala i bez Marka Arnautovića. Nema ničeg bizarnog u načinu na koji je Gustav Lagerbielke kolenom povredio Zvezdinog špica, ali ima u odluci norveškog sudije Eskasa da Šveđaninu ne pokaže čak ni žuti karton za taj nasrtaj.

Povređeni Marko Arnautović na meču Braga - Crvena zvezda / Foto: Printskrin/Arena sport

Do tog trenutka već je bilo odigrano pola sata igre, i Braga je već vodila, mada je i Zvezda imala "svoje trenutke", doduše retke. Ekipa Vladana Milojevića uglavnom je pretila preko Radonjića i kontranapada, dok je daleko veći posed omogućavao strpljivije akcije domaćih.

Ipak, jedna brza mu je donela prednost:

Igrao se 22. minut kada Tebo Učena nije uspeo da oduzme loptu Zalazaru ispred kaznenog prostora crveno-belih. Tako je domaćin došao do "viška", situacije 3-na-2, u kojoj je kapiten Horta s desne strane uposlio u sredini usamljenog strelca, Frana Navara, a ovaj bez mnogo muka savladao bivšeg golmana Brage, Mateusa (koji je pred početak meča dobio poklon od domaćina, za kog je dugo i uspešno branio).

FOTO: Tanjug/AP

Pesma "delija" nije jenjavala ni posle primljenog gola, nisu ni pokušaji Milojevićeve ekipe, no priličan šok bila je pomenuta povreda Arnautovića, koji je vrlo besno, što na samog Lagerbielkea, što na sudiju koji se nije oglasio, reagovao na činjenicu da je morao da bude iznet sa terena.

U preostalom delu prvog poluvremena Zvezda je bila prilično nemoćna, fudbalski anemična a taktički bezidejna, pa joj je veliki predah dobro došao da se presabere i vidi šta i kako dalje u ovom duelu.

I, isprva je "popravni" delovao bolje od uvodne fudbalske predstave, jer su ofanzivne akcije crveno-belih bile na prvi pogled opasnije, konkretnije i, pre svega, brojnije. Međutim, nije to dugo potrajalo.

Braga je je gospodarila sredinom terena (usled čega je Milojević izmenema u jednom trenutku postigao da su u igri istovremeno čak trojica koja se opisuju kao "zadnjni vezni" - Krunić, Handel i Elšnik), a svoju nadmoć je i krunisala novim pogotkom.

Rezervista Milson nije dobio "najbolju loptu" na sredini terena, a dok se on okretao da bi gledao ka suparničkoj polovini - izgubio ju je. Dvojica novajlija u timu Brage tada su, uz kapitena, kreirala akciju za 2:0.

Mladi rezervista Dorželes je dao gol u 71. minutu, i to posle akcije koju je poveo njegov kolega s klupe, Viktor. Milsonu je baš on ukrao loptu na Zvezdinoj polovini terena, potom predriblao nemoćnog Rodrigaa, a nakon što je lopta stigla do kapitena Horte, ovaj je s leve strane po zemlji asistirao za pogodak.

Radost fudbalera Brage posle gola Crvenoj zvezdi / FOTO: Tanjug/AP

Od tog trenutka, od Zvezde je ostala samo pesma "delija", koji su neprestano i gromoglasno pevale voljenom klubu i Srbiji, ali na terenu je postojao samo jedan tim koji zna šta hoće i to što hoće - zna kako da sprovede u delo. Možda je Braga tek osma u portugalskom prvenstvu u ovom trenutku, i možda stvarno nikog nije pobedila u poslednjih pet "domaćih" mečeva, ali je za Zvezdu ovoga puta bila prevelik zalogaj. Prilično.

Posle njenih mečeva u Srbiji (gostovanje u Nišu u Superligi, pa u Rumi u Kupu, a onda prvensteni mečevi u Novom Sadu sa Vojvodinom i kod kuće sa Radnikom), crveno-beli će u 4. kolu Lige Evrope dočekati Lil, 6. novembra.

90' - Poslednji trenuci meča...

87' - Evo odakle je se desio taj promašaj:

Foto: Printskrin/Arena sport

85' - Neverovatan zicer koji ne koristi Lelo! Pogeršio je Zvezdin štoper Učena u levom delu odbrane, brzo su to, u tri poteza, domaćini iskoristili za kolosalnu šansu, no usamljeni fudbaler, sa ruba peterca, nije postigao gol. Neverovatan promašaj...

80' - Osveženja i kod gostiju. Rade Krunić i Mirko Ivanić izlaze. Ušli su Bađo i mlada nada Zvezde, Luka Zarić

77' - Ivanić je šutirao sa distance, lak je to posao za golmana Horničeka koji će od naredne akcije imati dvojicu novih saigrača na terenu. Najiskusniji, Žoao Mutinjo, će ustupiti mesto Diegu Rodrigez, a Da Roča menja Gabrija Martineza.

73' - Mladi rezervista Dorželes je dao gol, i to posle akcije koju je poveo njegov kolega s klupe, Viktor. Milsonu je baš on ukrao loptu na Zvezdinoj polovini terena, potom predriblao nemoćnog Rodrigaa, lopta je stigla do kapitena Horte, a ovaj s leve strane po zemlji asistirao za 0:2.

Trenutak kada Milson gubi loptu na sredini terena / Foto: Printskrin/Arena sport

Nemoć Rodrigaa u iznenadnoj akciji Brage za 2:0 / Foto: Printskrin/Arena sport

72' - Gol! Vodi domaćin sa dva razlike!

69' - Odnos u uspešnim dodavanjima je 412:266 u korist domaćih

69' - Dve izmene i u kod domaćih. Izašli su "tvorci" vodećeg gola, Zalazar i strelac Navaro, a ušli su Dorželes i Viktor.

66' - "Delije" su počele da navijaju tako glasno, kao da je Zvezda dala gol. Da li je to i najava nečeg što sledi? I dosad su se uglavnom čuli zvezdaši na Braginom stadionu, ali sada je to baš zagrmelo (pevanje čas u čast beogradskih crveno-belih, čas u čast Olimpijakosa)

63' - Milson je centrirao s desne strane, nije bilo loše, ali u nastavku je još bolji bio šut Tiknizijana - brani golman Brage udarac sa oko 20 metara (lopta je odskočila pred njim, pa mu zadatak nije bio lak).

61' - Ivanić je ušao u sredinu, na poziciju gde je igrao Kostov. Naobičan je ovo Zvezdin sastav sada, jer su u igri trojica igrača koji se najpre opisuju kao defanzivni vezisti - Krunić, Handel i Timi Maks Elšnik.

60' - Njih dvojica su zamenila Radonjića i Kostova.

60' - Milson i Elšnik se spremaju da uđu u igru..

58' - Zvezda pokušava da jednostavnijim rešenjima dođe do svoje mete, čak i petom igra Ivanić, no ne ide, pa ne ide. Na drugoj strani terena, Mateus mora da istrči van kaznenog prostora crveno-belih ne bi li zaustavio opasno dugačko dodavanje rivala.

55' - Konačno "dobra lopta" Ivanića, s leve na desnu stranu, no loš prijem Radonjića uzorkovao je da se desi gol-aut, a ne šut za promenu rezultata.

50' - Zvezda sa malo većim posedom u drugom delu meča nego što je to bio slučaj u prvom... Mada, Ivaniću često lopta beži pre nego što uputi jedno od onih svojih čuvenih preciznih dodavanja.

47' - Zvezda je imala korner, odbranili su se domaćini i odmah krenuli u kontru, u kojoj je došlo do prekršaja Tiknizijana, pa će "skraćeni korner" imati Braga s desne strane.

46' - Počelo je drugo poluvreme. Nema novih izmena u sastavima.

NESTVARNO: Razlika u godinama dva aktera meča Braga - Zvezda je čak 22!

Kraj prvog poluvremena. Zvezda gubi sa 1:0, a izgubila je zbog povrede i Marka Arnautovića. Domaćin, koji je trenutno tek osmi u portugalskom šampionatu, imao je loptu skoro dve trećina vremena, maltene sve vreme kontrolisao zbivanja pa, iako je ekipa Vladana Milojevića imala svoje prilike, ima priželjkivani rezultat. Podsetimo, Braga je trenutno sa maksimalnim učinkom u Ligi Evrope usled pobeda nad Fejenordom i Seltikom, pa je na Zvezdi nimalo lak zadatak da taj niz u narednih 45 minuta prekine.

45' - Ivanić gubi loptu na levoj strani i s leđa obara Martineza, zbog čega odmah dobija žuti karton.

45' - Igraće se tri minuta sudijske nadoknade vremena

42' - Redak napad gostujuće ekipe u drugom delu prvog poluvremena prekinut je zbog ofsajda Duartea, koji je nezagrejan ušao u igru usled pomenute prinudne zamene.

39' - Bragina inicijativa ne jenjava od povrede Zvezdinog špica. Napad se, međutim, odbijaju od poslednju liniju bedema gostiju. Domaćin ima loptu 62% vremena...

36' - Prinudna izmena u Zvezdi, Duarte menja povređenog Arnautovića koji besni na klupi za rezerve dok mu ukazuju pomoć. Pita se kako rival koji ga je povredio nije uopšte kažnjen...

Foto: Printskrin/Arena sport

35' - Neverovatno. Gustav Lagerbielke nije dobio ni žuti karton za to što je povredio Arnautovića?!

33' - Ne može Zvezdin špic ni da se osloni na nogu... Jedva napušta teren, uz pomoć dva člana stručnog štaba.

Foto: Printskrin/Arena sport

31' - Kakav nasrtaj na Marka Arnautovića. U velikim bolovima je Zvezdin napadač posle rivalovog udarca kolenom u predeo tik iznad Arnautovićevog kolena

Foto: Printskrin/Arena sport

28' - Napad za napadom crveno-belih. Sada i prvi korner... Zalazar kod bliže stative glavom izbacuje loptu posle centaršuta Handela iz ugla.

26' - Velika šansa za Zvezdu! Iako je na kraju dosuđen ofsajd, crveno-beli su nadmudrili svoje suparnike u polu-kontri, u kojoj je Arnautović dobio loptu (dva metra iza leđa odbrane), pa predriblao golmana, a izgubivši ravnotežu uputio je slab šut koji su defanzivci u poslednji čas zaustavili pre dolaska "bubamare" do gol-linije. Na kraju su arbitri pokazali da je napadač srpskog kluba bio u nedozvoljenoj poziciji

25' - Proveravalo se da li je bilo ofsajda nakon što Učena nije uspeo da oduzme loptu Zalazaru ispred kaznenog prostora. Tako je domaćin došao do "viška", situacije 3-na-2, u kojoj je kapiten Horta s desne strane uposlio u sredini usamljenog strelca...

Foto: Printskrin/Arena sport

24' - VAR provera i... gol je potvrđen.

22' - Gol, Braga vodi! Fran Navaro kažnjava grešku Učene!

18' - Uzbuđenja na obe strane! Prvo su uzalud domaći tražili penal (Rodrigao je "čisto" oduzeo loptu Franu Navaru nakon što mu je sjajno "asistirao" golman iz svog kaznenog prostora), a potom je u nastavku tih zbivanja lopta brzo stigla pred gol Brage - Radonjić je centrirao s desne strane, Arnautović primirio "bubamaru", probao dribling i ... iako u izglednoj poziciji, izgubio posed.

16' - Teško da ima više od 8-10 hiljada navijača na stadionu kapaciteta 30.000. A pritom se nekoliko stotina Zvezdinih pristalica glasnije čuje od malobrojnih raspevanih tifoza Brage.

Delije u Bragi na meču Lige Evrope / Foto: Printskrin/Arena sport

13' - "Delije" zvižde domaćim igračima jer je Arnautović povređen ostao da leži, a Braga nastavila da igra kao da se ništa nije desilo. Na kraju - aut za Portugalce s dene strane, posle kog je lopta stigla do opasnog Zalazara u petercu, a njegova dva driblinga na kraju nisu iznedrila šut ka Zvezdinom golu.

PODRŠKA IZ "ARENE": Navijači Zvezde se uz fudbal spremaju za duel sa Baskonijom (FOTO)

12' - Dugo, skoro dva i po minuta, Bragini fudbaleri "kruže" oko Zvezdinog šesneaesterca...

9' - Prva šansa za Bragu. Probili su se domaći igrači po desnom krilu, nadmudrili rivale, a posle "povratne" lopte usledio je prizeman šut koji je Rodrigao izblokirao.

8' - Opet Rodrigao zaustavlja nalet suparnika, no ovoga puta njegovi saigrači brzo gube loptu, pa domaćin iznova napda, i to po desnoj strani.

6' - Rodrigao bez prekršaja, ali nimalo nežno, oduzima loptu Portgualcima, pa srpski šampion kreće u novu akciju. Ponovo je Radonjić bio u centru pažnje, probao je da uposli Kostova koji je utrčavao u srce šensesterca, a poslao je prejako loptu

3' - Prva šansa! Zvezda je posle osvojene lopte organizovala kontranapad koji naizgled nije delovao ekstremno opasno, ali je na kraju Radonjić ostao u prilici da šutira s desne strane, iskosa - a golman Brage mu je odbranio udarac.

3' - Beži lopta Radonjiću u aut, pa je domaćin dobio drugu priliku da organizuje akciju na ovom meču. I, stigao je do ruba kaznenog prostora crveno-belih (koji igraju u plavoj opremi).

2' - Braga je pokušala da prvi napad organizuje skroz iz svog kaznenog prostora, ali je na sredini izgubila loptu, pa je Zvezda prvi put u posedu.

1' - Utakmica je počela!

18.43 - Sudija Espen Eskas iz Norveške je bacao novčić, Ivanić je pogodio na koju će stranu pasti, pa - izabrao stranu terena na kome će biti Zvezda u prvom poluvremenu.

18.39 - Kad smo kod Mateusa, prilikom ulaska na stadion izljubio se sa (bar) dve devojke koje su zaposlene u Bragi. Poznaju se još iz njegovih tamošnjih golmanskih dana.

18.38 - Igrači izlaze na teren, bliži se početak...

18.30 - Bivši čuvar mreže Brage, a sada Zvezdin, Mateus - na terenu koji vrlo dobro poznaje...

Mateus Lima Magaljaeš, golman Zvezde, pred meč sa Bragom / FOTO: Tanjug/AP

17.35 Evo i sastava!

Braga: Horniček - Viktor Gomez, Logerblelke, Arej-Mbi, Leonardo Lelo - Gorbi, Žoao Mutinjo, Zalazar - Gabri Martinez, Fran Navaro, Rikarto Horta

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Tebo Učena, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Handel - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović

Uoči meča - problem za crveno-bele!

Za goste ovoga puta neće igrati Aleksandar Katai.



"Imamo i povredu Omrija Glazera, koji se vratio sa reprezentativne pauze gde je imao dislokaciju prsta na šaci i to će zahtevati pauzu od pet do sedam dana. Takođe, imamo i Vladimira Lučića, koji je počeo da trenira posle Kruševca usled virusa. Rade Krunić je odigrao utakmicu protiv IMT posle 50 dana van stroja, tako da ni on u ovom momentu nije na sto odsto spremnosti, ali nam znači što je ovde sa nama. To je to što se tiče zdravstvenog biltena. Svi timovi u današnjem fudbalu teže da u toku utakmice se prilagode svom protivniku, ali i da sa druge strane koriste različite formacije, da li se u jednoj branite, a igrate u nekoj sasvim drugoj napadačkoj. Svakako treba obratiti pažnju na jedno i drugo, a kada trenirate pravite plan ka svojoj ekipi. U svakom slučaju Braga je jedna ekipa koja odlično menja formacije", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Bragom.



On je izjavio da svaka ekipa teži ka dobrom kolektivu.



"Trener protivničke ekipe ima svoje viđenje, a u svakom slučaju je prvi cilj da imate jak kolektiv unutar ekipe, pa tek onda kvalitet pojedinaca u njemu. Ne bih nešto drugačije prokomentarisao u vezi toga. Braga igra drugačije od Porta. Naravno, kao trener voleo bih da pružimo partiju kao što smo pružili protiv Porta. Imamo tu nadogradnju, mislim da što više utakmica budemo prolazili i igrali, da ćemo biti bolji. Tako da bih voleo u svakom slučaju da imam jednu ekipu koja će pokazati i više nego što je pokazala u Portu. Drugo su želje, ali igramo protiv kvalitetnog protivnika kao što je Braga", naveo je trener Zvezde.



"Videćemo, neki put zavisi dosta stvari i od samog protivnika. O Bragi smo pričali i pre nego što smo znali da ćemo igrati sa njima, pričali smo i o Ajaksu, ja volim da pričam sa igračima, da mi daju njihova iskustva iz klubova. Ostavio je Mateus veliki trag ovde, igrao je ovde više od deset godina, znači da je to velika privilegija, što pokazuje njegov kvalitet igrački i ljudski. Posebno za ovu utakmicu nismo pričali, ali smo pričali u superlativu ranije", dodao je Milojević.



Trener Zvezde je istakao da ima nedoumice oko startne postave.



"Imali smo igrače, kao što je Miloš Veljković, koji su došli sa malom povredom posle reprezentativne pauze. Videćemo za koje igrače ćemo se opredeliti. Za svaku ekipu je najbitniji rezultat, ali meni je najbitnije da damo sve od sebe, da se držimo plana za koji smo se dogovorili. Da kažemo, da damo poslednji atom snage na terenu. Ovo su utakmice gde ne treba pričati o tome, jer protiv ovakvih protivnika to je normalno da se desi. Voleo bih da izađemo hrabro, a rezultat će doći kao posledica dobre ili loše igre", rekao je Milojević.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć