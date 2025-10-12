"ŠTA JE TRAŽENO, TO SMO URADILI": Vučić očinski očitao lekciju svima nama o navijanju za reprezentaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na sanaciji i adaptaciji klinke za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj govorio je porazu u utakmici sa Albanijom

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučić tokom obraćanje je istakao da će "sagledati ovaj košmarni poraz iz jednog drugog ugla".

- Da li mi imamo bolje fudbalere od ovih koje smo imali? Nemamo. Niko od njih ne igra (u svojim klubovima prim.aut). Imamo samo jednog igrača koji se sinoć pojavio i on je jedini koji igra Ligu šampiona. To je momak, mladi, Stankovićev sin. Čak mu ime ne znam. Sinoć sam ga prvi put video u životu. On je jedini koji igra Ligu šampiona. Niko drugi ne igra. Albanci imaju ekipu jaku, igrači koji igraju od Lacija, Atlante. Nego smo mi navikli da mi moramo da pobeđujemo. Nije nam bila dobro pripremljena ekipa, nisu dobro igrali, razočarani smo teško nam je pao poraz. Ja zbog tuge nisam mogao da spavam, a ne zbog besa kao neki drugi ljudi. Neki ljudi u našoj zemlji proizvode samo bes, ali ja sad pozivam ljude da se preispitaju šta smo mi uradili za bilo koju našu reprezentaciju - ukazao je predsednik.

- Prvo sam sebe preispitao je li država omogućila sve fudbalerima. Jeste. Je li im omogućila dovoljno para da imaju čarter letove gde treba da imaju dobar smeštaj? Imali su bolji smeštaj nego Albanci u Nišu. Jeste li imali sve što je bilo potrebno? Bili smo dobri domaćini Albancima. Što je traženo, to smo uradili - poručio je Vučić.

Kako kaže, kritikovao je i sam sebe

- Jesam li ja pružio podršku tim ljudima? Onako kako sam morao da im pružim, makar time što ću da izađem da aplaudiram na stadionu. Nisam jer sam bio umoran. Jer mi je bilo važnije da razmislim kako ću da se odmorim posle napornog dana, a ne da odem da pružim podršku svojoj reprezentaciji - kazao je Vučić.

Potom je upitao "kako to pružamo podršku našim timovima".

- Hoću da vas podsetim kako smo to uradili sa košarkašima. Došli smo da ih pozdravimo, da ih ispratimo, da nam se vrate sa zlatnom medaljom, najbolja ekipa u istoriji koju smo imali. I nikad više takvu nećemo imati. Osvajaćemo mi medalje i medalje, ali nikad takvu ekipu nećemo imati. Osvajaćemo i sa slabijim ekipama. Došli su da nam odigraju utakmicu Srbija - Slovenija. Jesmo li se pitali šta smo uradili? Napunili smo arenu, onaj animator se ubio da nas pokrene da vičiemo "Srbija, Srbija!", tapšite, pozdravite ih. Dva puta smo viknuli "Srbija, Srbija". Ali zato je glavna vest bila, ej, izviždali su Mileta Dodika. Stvarno bravo, majstori. Svaka vam čast na podršci našoj reprezentaciji. Gadovi jedni najobičniji - poručio je Vučić.

Posebno se osvrnuo na zviždanje Dodiku.

- Izviždali ste Mileta Dodika u trenutku kad ga stranci ruše. U trenutku kada treba da pružite podršku našoj reprezentaciji, da se bavimo samo kvalitetom naše reprezentacije i da kažemo, ajde, momci, uradite što treba. Vikali "pumpaj" i ne znam ja šta još. Jel su vikali "Vučiću, p****u"? To je uobičajeni repertoar, nije ni važno. Ja to slušam od 2013. godine na svakoj utakmici. Zato što vam je to zadatak. Zato što vi šaljete svoje aktiviste da samo to rade, ništa drugo ne rade. Ništa drugo ne radite. Vi ne volite fudbal, vi mrzite fudbal, vi mrzite košarku, vi mrzite odbojku - naveo je Vučić.

Dodao je da je Georgi Krecu, selektor muške odbojkaške reprezentacije, "izvanredan".

- Vratiće našu mušku odbojkašku reprezentaciju u velike visine. Povredila se Tijana, nismo zato uzeli medalju na Svetskom prvenstvu. Desi se. Ali gradimo odbojkaški velelepni centar, to je ono što država radi, nedaleko odavde prema Bežanijskoj kosi. Nikada to nismo imali, sada ćemo to da imamo za buduće generacije. Do kraja godine gotovo - poručio je Vučić.

Vučić je pitao "koga smo mi to ispratili lepo".

- A kad smo mi tu u Beogradu pa navijali za našu reprezentaciju? Pa kao što si igrao u Leskovcu? Pa zašto su u Leskovcu sinoć do 83. minuta na 0-1 protiv Albanije navijali za Srbiju sve vreme? Nisu glavu okrenuli srpskoj reprezentaciji. A koga smo mi to pozdravili? Nismo došli zbog sebe. I da izvodimo svoje političke kerefeke i neke druge, biznis kerefeke. Srećni smo kada treba da ih sačekamo i to dođe 5-6 hiljada, mi slažemo da je 20 hiljada i kako smo ih dočekali ispod balkona, to je lepo. A ako neko ne uspe negde, eh, ti si najgori na svetu. Ma ti, Piksi, ti ne znaš da šutneš loptu, ti nisi fudbal igrao nikad. I koga god da dovedemo sledećeg, a koga da dovedemo - upitao je Vučić.

Vučić je nastavio je sa pitanjima o narednom selektoru.

- Imamo li nekog trenera u ligama petice? Nemamo nijednog. Nijednog. I koga god da dovedemo, uvek je spasilac prvih pet dana, ništa nije valjalo ono ranije, a onda posle 20 dana kreće mržnja i protiv toga. Zato što on nije baš uzeo mene u tim, nego uzeo nekog drugog... Da vas samo podsetim kako smo juče ispratili reprezentaciju - kazao je Vučić.

"Skupilo se 200-300 zgubidana i zvižde nešto ispred hotela, baš u kojem je naša reprezentacija"

Osvrnuo se na su jučerašnju situaciju u Nišu. gde su odseli fudbalski reprezentativci pre meča sa Albanijom u Leskovcu.

- U Nišu u 6-7 sati, kad se momci odmaraju da se koncentrišu pred meč, skupilo se 200-300 zgubidana i zvižde nešto ispred hotela, baš u kojem je naša reprezentacija. Oni pomislili da su došli Albanci da im zvižde. Nisu Albanci, nego blokaderi. Zvižde zato što se blokaderima ne sviđa što se skupilo pet i po hiljada drugih ljudi, ali na drugom kraju gd nisu smetali našim fudbalerima. A onda sat i po vremena pred utakmicu, propao Vučićev pokušaj da ćacijima napuni tribine. To im je bila glavna vest - prazne tribine. Zamisli prazne tribine sat i po vremena pre utakmice. Dobro jutro, Kolumbo. I to vam je način ispraćaja naših reprezentativaca, umesto 'ajmo plavi, crveni', kako hoćete. Pobedite, borite se za svoju zemlju. Jeste li nekad analizirali to? Jeste li se pitali nekad kako je to moguće? Jesmo li se pitali gde je naša krivica - naveo je Vučić.

Dodao je da se "živ pojeo što nije stigao da bude u Leskovcu".

- I kada gubimo da volim svoju zemlju i da držim svoju zastavu i kada gubimo. I kada je najteži poraz u pitanju. Živ sam se pojao što nisam bio. Bio mi je stariji sin, ja nisam. Samo znamo da zvocamo po drugima. Da obesimo sad sve fudbalere? Kao i košarkaše. Ubiše onog Nikolu Jokića, nema šta nije dao da igra za ovu zemlju. A ne, ne, on je ćaci! Sram vas bilo, više. Pođite od sebe - šta ste uradili za svoju zemlju. Jeste li napravili negde nešto? Jeste li izgradili negde nešto? Kad ste radili negde nešto, osim što čekate da vam neko nešto donese? I samo rušite svoju zemlju - poručio je Vučić.

- Ja volim reprezantaciju Srbije i žao mi je što nisam bio na utakmici da pokažem ljubav prema svojoj zemlji prema trobojci i kada vodiomo i kada gubimo.

- Kada sam klinac najglasniji sam bio kada gubimo 3:0, 4:0... Uvek ću da vičem Srbija kad im je teško. A kada je lako lepo tada ih ima fensi sa toaletama milijardu koji će da dođu. Ja sam uz svoju zemlju kada je najteže. Ponosan sam na leskovačku publiku. Do 83 minuta se nije čulo čak ni Piksi odlazi već Srbija, Srbija, Srbija. A gledaju nemoguću utakmicu, ljudi se nerviraju ne znate koliko je teško gubiti od protivnika od kojeg ne očekuješ da gubiš. Lelskovac, svaka vam čast ljudi. A mi ovde da se naučimo. Izudarao bih sebe što nisam stigao na utakmicu. Da podržim i momke i svoju zemlju kada je teško - istakao je Vučić.