TUGA U NIŠU! Preminula istinska legenda Radničkog

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2025. u 15:44

FUDBALSKI Niš tuguje, Radnički je ove srede podelio informaciju na svojim društvenim mrežama da je preminula istinska legenda ovog kluba.

ТУГА У НИШУ! Преминула истинска легенда Радничког

Foto: Novosti arhiva

- Dragiša Nešić, čovek koji je duže od decenije bio ekonom kluba, a potom vojnik "Reala sa Nišave" preminuo je danas 74. godini. 

Fudbalski klub Radnički iz Niša obaveštava javnost da je preminuo dugogodišnji ekonom kluba Dragiša Nešić (1951 - 2025)

Nešić, veliki vojnik kluba sa Čaira bio je u javnosti poznat pod nadimkom "Gagi Ajkula", a na Čairu je bio prepoznatljiv po tome što je svakog dana putovao biciklom, kao i da mu za klub ništa nije bilo teško da uradi.

Deo Radničkog postao je početkom osamdesetih godina prošlog veka, a zatim godinama vredno i predano obavljao svoj posao.

Fudbalski klub Radnički izražava duboko i iskreno saučešće porodici Nešić, saopštili su sa Čaira. 

 

