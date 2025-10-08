TUGA U NIŠU! Preminula istinska legenda Radničkog
FUDBALSKI Niš tuguje, Radnički je ove srede podelio informaciju na svojim društvenim mrežama da je preminula istinska legenda ovog kluba.
- Dragiša Nešić, čovek koji je duže od decenije bio ekonom kluba, a potom vojnik "Reala sa Nišave" preminuo je danas 74. godini.
Fudbalski klub Radnički iz Niša obaveštava javnost da je preminuo dugogodišnji ekonom kluba Dragiša Nešić (1951 - 2025)
Nešić, veliki vojnik kluba sa Čaira bio je u javnosti poznat pod nadimkom "Gagi Ajkula", a na Čairu je bio prepoznatljiv po tome što je svakog dana putovao biciklom, kao i da mu za klub ništa nije bilo teško da uradi.
Deo Radničkog postao je početkom osamdesetih godina prošlog veka, a zatim godinama vredno i predano obavljao svoj posao.
Fudbalski klub Radnički izražava duboko i iskreno saučešće porodici Nešić, saopštili su sa Čaira.
