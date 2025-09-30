ZVEZDA GA NIJE HTELA! Izabrali su Bahara i... Bivši napadač šampiona Srbije otkrio dugo čuvanu tajnu

Crvena zvezda u četvrtak od 21 čas gostuje Portu na "Dragauu" i tim Vladana Milojevića probaće da postane prvi koji je ove sezone uspeo da "otkine" bodove slavnom portugalskom klubu.

Foto: EPA

Porto je od dolaska talentovanog trenera Frančeska Fariolija ostvario osam pobeda u isto toliko utakmica i s razlogom se o njemu priča samo u superlativima, dok je zanimljivo da je pre nekoliko godina - makar na trenutak - bio opcija i Crvene zvezde.

O tome je pričao Aleksandar Pešić, koji je otkrio zanimljive detalje o sadašnjem treneru Porta. Frančesko Farioli i popularni Šilja su bili zajedno u Turskoj i iskusni napadač ima samo reči pohvale za trenera Porta.

- Tačno je, predložio sam Zvezdi da dovede Fariolija. Videli smo se kada je otišao iz Turske i razgovarali. Verujem da bi on bio sjajan trener za Crvenu zvezdu. To sam i rekao direktoru Terziću - ispričao je sada popularni Šilja u intervjuu za "Mocart Sport".

FOTO: FK Crvena zvezda

Nastavio je u istom ritmu.

- Rekao sam mu da će oduševiti navijače i doneti nešto novo, bez obzira što ima samo 33 godine. Ne znam šta je dalje bilo, da li ga je klub kontaktirao, ali pokazalo se da je trebalo da dođe.

Zvezda je tada odlučila da sa Milošem Milojević ide do kraja sezone, ali se još u martu znalo da je privremeno rešenje.

Razlog je bio što su u Zvezdi želeli Baraka Bahara i doveli ga na leto, a posle vrlo loše polusezone - dobio je otkaz. Nakon njega došao je Vladan Milojević, dok je i Fariolijeva karijera krenula uzlaznom putanjom.

