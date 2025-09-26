KRALJ JE HARI KEJN! Englez oborio rekorde Kristijana Ronalda i Erlinga Halanda
Fudbaleri Bajerna ssvladali su večeras Verder rezultatom 4:0 u petom kolu Bundeslige, a Hari Kejn je sa dva pogotka postao rekorder najjačih liga - najbrže je stigao do 100 golova u klubu.
Kejnu je za 100 golova u Bajernu bilo potrebno 104 utakmice, jedna manje od Kristijana Ronalda u Real Madridu i Erlinga Halanda u Mančester Sitiju.
Englez je pogodio iz penala u 45. i potom u 65. minutu.
Preostala dva pogotka za Bavarce postigli su Džonatan Ta, petom u 22. minutu, mada je lopta na putu do mreže pogodila Luisa Dijaza i Konrad Lajmer u 87. minutu.
Bajern je lider sa maksimalnih 15 bodova, dok je Verder na 14. poziciji sa četiri boda.
