"NE IZMIŠLJAJTE DRAME"! Evo zbog čega Elšnik nije slavio gol u večitom derbiju

Timi Maks Elšnik postigao je prvi pogodak na nedavno odigranom ‘večitom derbiju’. Mnogi su se iznenadili što on taj gol nije slavio i odmah su krenule teorije zavere.

FOTO: M. Vukadinović

Navijači su smatrali da on pogodak nije slavio, jer je nezadovoljan što mu Zvezda nije dala da ode poslednjeg dana prelaznog roka. Ipak, Timi se oglasio se na svom ‘X’ profilu i stao na kraj glasinama.

- Ljudi, mislio sam da je sigurno ofsajd bio. Nemojte izmišljati drame, hvala. Napred, Zvezdo.“ – napisao je Elšnik.

Ljudi mislio sam da je sigurno offside bio, nemojte izmisljat drame, hvala



Napred Zvezdo🔴⚪️ — Timi Max Elsnik (@Timi_Elsnik) September 21, 2025

Podsećanja radi, Elšnik je letos bio na pragu transfera Trabzonspor, ali je on u poslednji čas propao.

