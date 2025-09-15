IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)

Volele su ga "delije", voleli i "grobari", trofej je podizao u inostranstvu, a sada igra za klub iz mesta sa 152 stanovnika.

Screenshot / X / simke33

Jedan od najpopularnijih fudbalskih video snimaka na početku ove sedmice "vrti" se na Tviteru, kako se dugo zvala ta društvena mreža, odnosno "Iks", kako joj je ime otkako ju je kupio Elon Mask.

A snimak je objavio poznati humanitarni radnik, Jovan Simić, inače veliki ljubitelj i poznavalac fudbala (sa stažom u Voždovcu, ali i na mestu direktora makedonskog kluba).

I, uz snimak, ovo su njegove reči:

- Nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde Miloš Bosančić u dresu Kačera iz Belanovice u Međuopštinskoj ligi Kolubare i dalje deli žetone za vožnju.

Belanovica, u opštini Ljig, zaista je mesto sa 152 žitelja po poslednjem popisu, a Bosančićeve driblinge za koji čuvari i međuopštinskog rivala nemaju rešenja možete da pogledate i vi u video-snimku koji je pred vama:

Nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde Miloš Bosančić u dresu Kačera iz Belanovice u Međuopštinskoj ligi Kolubare i dalje deli žetone za vožnju 🎡😀 pic.twitter.com/vjFxL3Rgq4 — Jovan Simić (@simke33) September 14, 2025

Miloš Bosančić - biografija, karijera, nastupi za Zvezdu i Partizan...

Miloš Bosančić (Ruma, 22. maj 1988.) srpski je fudbaler. Igra na sredini terena.

Prvo je bio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, nakon čega je prešao u Partizan gde je prošao sve mlađe selekcije i u decembru 2005. potpisao prvi profesionalni ugovor. Kao seniorski fudbaler je debitovao u klupskoj filijali Teleoptiku, a član Partizanovog prvog tima je postao u sezoni 2006/07. kada je zabeležio 26 nastupa u svim takmičenjima. U junu 2007. odlazi na jednogodišnju pozajmicu u portugalsku Boavistu. Samo tri meseca kasnije se vratio u Partizan, nakon što je u Boavisti zabeležio samo jedan nastup. U februaru 2008. odlazi na novu pozajmicu, ovoga puta u OFK Beograd do kraja sezone.

U septembru 2008. potpisao je trogodišnji ugovor sa Čukaričkim. Nakon sezone u Čukaričkom, u leto 2009. prelazi u češki Slovan Liberec. Igrač ovog kluba je bio naredne tri i po sezone, tokom kojih je odigrao 72 prvenstvene utakmica i postigao 13 golova uz osvojenu titulu prvaka Češke u sezoni 2011/12. U februaru 2013. odlazi u južnokorejski Gjongnam, gde se zadržao do leta 2014.

U julu 2014. je potpisao dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. U crveno-belom dresu je tokom sezone 2014/15. nastupio na 19 prvenstvenih utakmica, bez postignutog gola. Nakon jedne sezone je sporazumno raskinuo saradnju, pa u julu 2015. prelazi u kineski Hangdžou grintaun. Nakon Kine, igra i na Tajlandu pa se vraća u Liberec a tokom 2018. i 2019. nastupa u Azerbejdžanu, prvo za Kešlu a potom i za Sabah.

Miloš Bosančić / FOTO: Privatna arhiva

U junu 2019. se vratio u srpski fudbal i potpisao ugovor sa Voždovcem.U dresu "zmajeva" je nastupio u prva dva kola takmičarske 2019/20. u Superligi Srbije nakon čega nije bio u kombinaciji za sastav, pa je u istom prelaznom roku krajem avgusta prešao u Rad. Ipak, ni u ekipi Rada se nije dugo zadržao. Nastupio je na šest prvenstvenih utakmica, nakon čega više od mesec i po dana nije bio u kombinaciji za sastav pa je 22. novembra raskinuo ugovor sa "građevinarima".

Tokom 2020. godine prešao je Kačer iz Belanovice. U julu 2023. godine potpisao je za Hajduk iz Beške, člana Vojvođanske lige Jug, a sudeći po snimku koji je pred vama, izgleda da je opet prva zvezda Kačera...

