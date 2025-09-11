A U REALU - NEVERICA: Evo gde će se igrati finale Lige šampiona 2027. - raduje se i Hrvatska!

U Albaniji je doneta interesantna fudbalska odluka.

Naime, stadion madridskog Atletika biće domaćin finala Lige šampiona 2027. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, posle sastanka Izvršnog odbora koji je održan u Tirani, stadion Metropolitano u prestonici Španije, kapaciteta 70.460 mesta, određen je za domaćina finala Lige šampiona.



UEFA je odlučila da se meč Supekupa sledeće godine, meč između osvajača Lige šampiona i Lige Evrope, igra u Salcburgu.



Domaćin finala ženske Lige šampiona 2027. godine biće Varšava. Nacionalni stadion u glavnom gradu Poljske ima kapacitet 58.580 mesta.

Radujue se i Hrvatska

Evropska kuća fudbala je danas obradovala i Hrvatsku - ta zemlja, tačnije grad Osijek, dobio je domaćinstvo Evropskog prvenstva u futsalu za žene, koje će se održati 2027. Finale Ženske lige šampiona te godine odigraće se na Nacionalnom stadionu u Poljskoj, u glavnom gradu te države, Varšavi.

