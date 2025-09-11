Fudbal

A U REALU - NEVERICA: Evo gde će se igrati finale Lige šampiona 2027. - raduje se i Hrvatska!

Новости онлине

11. 09. 2025. u 22:35

U Albaniji je doneta interesantna fudbalska odluka.

А У РЕАЛУ - НЕВЕРИЦА: Ево где ће се играти финале Лиге шампиона 2027. - радује се и Хрватска!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, stadion madridskog Atletika biće domaćin finala Lige šampiona 2027. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA). 

Kako je saopštila UEFA, posle sastanka Izvršnog odbora koji je održan u Tirani, stadion Metropolitano u prestonici Španije, kapaciteta 70.460 mesta, određen je za domaćina finala Lige šampiona.


UEFA je odlučila da se meč Supekupa sledeće godine, meč između osvajača Lige šampiona i Lige Evrope, igra u Salcburgu.


Domaćin finala ženske Lige šampiona 2027. godine biće Varšava. Nacionalni stadion u glavnom gradu Poljske ima kapacitet 58.580 mesta. 

Radujue se i Hrvatska

Evropska kuća fudbala je danas obradovala i Hrvatsku - ta zemlja, tačnije grad Osijek, dobio je domaćinstvo Evropskog prvenstva u futsalu za žene, koje će se održati 2027. Finale Ženske lige šampiona te godine odigraće se na Nacionalnom stadionu u Poljskoj, u glavnom gradu te države, Varšavi.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA