SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Fudbalskog saveza naše zemlje su više nego važne.

Podsetimo, sve raspoložive ulaznice su - rasprodate, ali, nažalost, to ne znači da će stadion biti krcat...

Srbija drakonski kažnjena od FIFA, a može da bude - još gore!

Podsetimo, disciplinska komisija FIFA kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača u kvalifikacionoj utakmici za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Andore, odigranoj 10. juna 2025. godine na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.

Sankcije se, na osnovu disciplinskog pravilinka, odnose na diskriminaciju i rasističko vređanje (član 15) i upotrebu gestova, reči, predmeta ili bilo kog drugog sredstva za prenošenje poruka koje su neprimerene sportskom događaju (član 17.2).

Shodno tome, disciplinske mere su sledeće:

• Novčana kazna u iznosu od 50 hiljada švajcarskih franaka;

• Sledeća takmičarska utakmica „A” nivoa, protiv Engleske 9. septembra u Beogradu, odigraće se sa ograničenim brojem gledalaca, sa zatvaranjem najmanje 15 odsto raspoloživog kapaciteta stadiona na tribinama koje se nalaze iza golova, što iznosi 8100 mesta.

Dakle, umesto 55.000, oko 47.000 gledalaca očekuje se na današnjem spektaklu.

Međutim, postoji mogućnost da se utakmica Srbija - Albanija odigra bez publike, ako bi naši navijači napravili probleme na meču sa Englezima.

O tome je Fudbalski savez naše zemlje ovako obavestio javnost kada je postala poznata kazna za probleme na susretu s Andorom:



"U septembru prvo protiv Letonije u gostima, a zatim u Beogradu protiv Engleske, uz 8100 navijača manje, Srbija nastavlja kvalifikacije za plasman na Svetsko prvenstvo. Bilo kakvi incidenti mogu dovesti do novih drakonskih kazni FIFA, pa čak i da dovedu do toga da utakmica protiv Albanije u Beogradu 11. oktobra bude odigrana pred praznim tribinama.

Sigurni smo da takav scenario apsolutno niko ne želi i da tako nešto nikom nije potrebno. Svakom iskrenom navijaču Srbije je želja da naša reprezentacija ima maksimalnu podršku sa tribina u nameri da se nađe na još jednom velikom takmičenju.

Podsećali smo i u februaru mesecu ove godine, pred utakmice baraža protiv Austrije za ostanak u „A” diviziji Lige nacija, na istorijat disciplinskih mera koje su zbog ponašanja navijača negativno uticali na fudbalsku reprezentaciju naše zemlje i Fudbalski savez Srbije.

Samo za poslednjih nepunih pet godina (2021 – 2025) Fudbalski savez Srbije je zbog raznih nedozvoljenih znakova, simbola, uvreda i diskriminacije na tribinama tokom mečeva najboljeg nacionalnog tima i ostalih selekcija, kažnjen od strane Evropske fudbalske unije (UEFA) 703.375,00 evra, što je samo oko 30 hiljada evra manje nego za prethodnih 14 godina (!), odnosno period od 2006. do 2020. godine!

Koliko sve poprima alarmantne razmere, govori i poražavajuća činjenica da su srpski fudbal i njegova krovna organizacija kažnjeni zbog nereda na tribinama tokom poslednjih mečeva „A” reprezentacije u Ligi nacija (dueli protiv Švajcarske, Španije i Danske kod kuće, odnosno Švajcarske u gostima) ukupno 259.500,00 evra. Samo zbog neodgovornih pojedinaca, koji su izazivali incidente u Cirihu protiv Švajcarske, Savez je kažnjen 119.750,00 evra!

Kada se sve sabere, postavlja se sledeće pitanje. Koliko je novih terena moglo da se napravi širom Srbije?

Fudbalski savez Srbije takođe podseća javnost da UEFA i FIFA imaju svojevrsni FARE vodič i disciplniski pravilnik za diskriminaciju u fudbalu, kojem su spiskovi zabranjenih stvari (znakova, simbola, zastava, zvukova, skandiranja) na osnovu kojeg donose disciplinske mere.

Budimo zato ujedinjeni u ljubavi prema fudbalu, navijajmo fer i sportski, podržimo našu reprezentaciju na pravi način, a utakmice neka budu praznik sporta i poštovanja među rivalima i narodima. Zbog Srbije i za Srbiju!", istakli su u FSS-u.

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

