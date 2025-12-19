SRBIN JE ČUDO! Nikola Topić posle hemoterapije već na košarkaškom terenu (VIDEO)
OVO majka jednom rađa! Srpski košarkaš Nikola Topić je čudo prirode.
Sjajnom plejmejkeru Oklahome je pre mesec i po otkriven rak testisa, počeo je tada hemoterapije i proces oporavka, a već je sad na košarkaškom terenu.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak Nikole kako trenira sa saigračima. Rečima je zaista nemoguće opisati to što radi i kako se bori protiv opake bolesti.
Zbog hemoterapije je ostao bez kose, ali jasno je da ništa ne može da ga slomi, ni zaustavi. Želi da se vrati na teren i nastavlja borbu, a sad je još jednom dokazao da je veliki borac. Ima ogromnu podršku od svih u Oklahomi za vreme terapija. O tome je nedavno pričao i trener Mark Dejno.
A kako i ne bi kada vidi koliko života i snage je u ovom vanserijskom talentu.
