ŠOK ZA ENGLEZE! Tomas Tuhel ostao bez još jednog fudbalera za meč sa Srbijom
NOVE muke za reprezentaciju Srbije!
Majls Luis-Skeli neće biti u protokolu za meč u Beogradu. Levi bek Ostrvljana igrao je od prvog minuta pre nekoliko dana protiv Andore (2:0), ali sada nije među 23 reprezentativca koji konkurišu za susret na "Marakani" od 20.45.
Razlozi zbog koji Luis-Skeli neće biti u konkurenciji još nisu otkriveni, ali navijači Arsenala, za koji 18-godinjak nastupa, strahuju da je u pitanju povreda.
Luis-Skeli je odigrao svih 90 minuta u pobedi nad Andorom i očekivalo se da će ponovo igrati i u utorak uveče u Beogradu.
Ovaj bek je prošao omladinske selekcije Arsenala, a za prvi tim je dosad odigrao 41 meč.
Debitovao je za Gordi Albion u martu protiv Albanije i tada je stigao da se upiše u strelce u trijumfu od 2:0.
