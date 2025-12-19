GROBARI ZATEČENI! Tajrik DŽons žestoko izigrao Partizan

Povreda Tajrika Džonsa ponovo pravi velike probleme ekipi Partizana.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Partizan će biti oslabljen u duelu sa Žalgirisom pošto trener Mirko Ocokoljić neće moći da računa na Tajrika Džonsa, koji je povredio zadnju ložu.

Takođe neće biti ni Mike Murinena, ni Marija Nakića, Alekseja Pokuševskog, ali ni Karlika Džonsa.

Džons se povredio tokom utakmice protiv Virtusa koju je Partizan ubedljivo izgubio i protiv Žalgirisa u petak će igrati bez američkog centra pa će Bruno Fernando biti jedini centar.

Međutim, ono što je zgrozilo navijače Partizana, a tiče se Amerikanca desilo se juče. Naime, kako prenosi Mocart Sport, tokom četvrtka, centar Partizana je bio na magnetnoj rezonanci, a prema nezvaničnim saznanjima, snimci nisu pokazali nikakvu promenu niti povredu mišića.

Povreda nije potvrđena, ali ni Džons nije otputovao sa sa ekipom u Kaunas, gde Partizan očekuje duel sa Žalgirisom.

Ovo nije prvi put da Tajrik ima slične probleme, pošto je i ranije propuštao utakmice zbog bolova, a među njima i duel protiv Asvela u Vilerbanu, kada se požalio na tegobe svega nekoliko sati pred početak meča.