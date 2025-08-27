JUBILEJ ZA PONOS: Vuk Rašović piše istoriju u Emiratima
Rašović pobedom proslavio jubilej u Emiratima.
Poznati srpski trener Vuk Rašović proslavio je novi jubilej.
Posle čak 120 zvaničnih utakmica u šampionatu Saudijske Arabije sada je došao i do trocifrenog broja utakmica u šampionatu UAE.
Pobeda u gostima 1-0 u prvenstvu protiv Banijansa, je 100 meč u prvenstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Trenutno vodi klub Itihad iz Kalbe a trenirao je i čuvenu Al Vahdu.
