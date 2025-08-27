Fudbal

JUBILEJ ZA PONOS: Vuk Rašović piše istoriju u Emiratima

27. 08. 2025. u 15:35

Rašović pobedom proslavio jubilej u Emiratima.

FOTO: Itihad Kalba

Poznati srpski trener Vuk Rašović proslavio je novi jubilej. 

Posle čak 120 zvaničnih utakmica u šampionatu Saudijske Arabije sada je došao i do trocifrenog broja utakmica u šampionatu UAE. 

Pobeda u gostima 1-0  u prvenstvu protiv Banijansa, je 100 meč u prvenstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Trenutno vodi klub Itihad iz Kalbe a trenirao je i čuvenu Al Vahdu.

