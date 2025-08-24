STOPAMA IGRAČA BORUSIJE: Vidosavljević baš imao debi iz snova
Nikada niko u srpskom fudbalu nije počeo priču u novom klubu pogotkom posle samo 27 sekundi. I u svetskom fudbalu može da se govori o učinku koji ga stavlja na istorijsku listu najbržih strelaca na debiju za novi klub.
Miloš Jojić je to uspeo u dresu Dortmunda posle 14 sekundi, a prati ga Milutin Vidosavljević kojem je bilo potrebno samo 27 sekundi da pogodi za Vojvodinu na meču protiv TSC-a. „Stara dama“ je slavila 2:0 i na taj način došla do prvog mesta na tabeli Mocart Bet Super lige Srbije.
– Jako sam srećan zbog prvenca na debiju, a još više zbog pobede Vojvodine. Bilo nam je izuzetno važno da nastavimo dobar niz i dođemo do novih bodova na domaćem terenu protiv kvalitenog rivala – počinje priču Vidosavljević.
Debi iz snova, a posebno su svi na stadionu bili oduševljeni načinom na koji funkcioniše mladi fudbaler sa ostatkom tima.
– Nisam odradio ni dvocifren broj treninga, ali brzo sam se uklopio u sistem i ekipu. Siguran sam da će to biti sve bolje kako sezona odmiče.
Prilikom izlaska sa terena – ovacije. Zaslužene.
– Veliko hvala navijačima na tome, ali i velikoj podršci timu tokom celog meča. Lepo je videti popunjen „Karađorđe“, a mi ćemo dati sve od sebe da ubuduće svojim igrama dovedemo i još više ljudi na tribine.
Da ima karakter pobednika najbolje se vidi iz njegovih sledećih reči…
– Dres Vojvodine zahteva da se odmah razmišlja o narednom rivalu i nastavku pobedničkog niza. Potpuno smo posvećeni utakmici u Lučanima gde želimo da budemo još bolji nego na meču sa TSC-om. Verujem da ova ekipa to može – zaključio je sjajni Milutin Vidosavljević.
