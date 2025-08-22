BARSELONA ČUVA DEFANZIVCA: Žil Kunde produžio ugovor sa Kataloncima

FRANCUSKI fudbaler Žil Kunde produžio je ugovor sa Barselonom do 30. juna 2030. godine, saopštio je danas katalonski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Finansijski detalji nisu saopšteni. Navodi se da su svečanom produženju ugovora, pored igrača, prisustvovali predsednik španskog velikana Đoan Laporta, prvi potpredsednik Rafa Juste, sportski direktor Deko, koordinator Bojan Krkić...

Kunde (26) je član Barselone od 2022. godine, a pre toga je igrao za Sevilju i Bordo. On je za katalonski klub odigrao 142 meča i postigao je sedam golova.

Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 42 utakmice.

