BARSELONA ČUVA DEFANZIVCA: Žil Kunde produžio ugovor sa Kataloncima
FRANCUSKI fudbaler Žil Kunde produžio je ugovor sa Barselonom do 30. juna 2030. godine, saopštio je danas katalonski klub.
Finansijski detalji nisu saopšteni. Navodi se da su svečanom produženju ugovora, pored igrača, prisustvovali predsednik španskog velikana Đoan Laporta, prvi potpredsednik Rafa Juste, sportski direktor Deko, koordinator Bojan Krkić...
Kunde (26) je član Barselone od 2022. godine, a pre toga je igrao za Sevilju i Bordo. On je za katalonski klub odigrao 142 meča i postigao je sedam golova.
Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 42 utakmice.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
21. 08. 2025. u 15:06
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)