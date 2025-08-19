BOMBA NA BANJICI! Rad pravi strašan tim, ima i bivših reprezentativaca

IZNENAĐUJUĆE vesti stižu ovog jutra iz srpskog fudbala!

FOTO: FK Rad

Nekada kultni klub Rad sa Banjice se vraća na velika vrata. Naime, godinama klub tavori po nižim ligama, koji je iznedrio brojne velike igrače. A sada je dotakao dno i ispao u Prvu beogradsku ligu. Sezonu koja dolazi, Rad će provesti u "C" grupi Prve beogradske lige, ali se sprema veliki povratak!

Prema informacijama Sport kluba, Rad je rešio finansijske probleme i to putem reprograma sa nekim bivšim igračima, a odmah posle toga usledila je i registracija pojačanja. I to kakvih!

Sport klub tvrdi da će naredne sezone dres Rada nositi Andrija Kaluđerović, Milan Lola Smiljanić, Vladimir Volkov, Dejan Lekić, Milan Perendija, Darko Bjedov, Saša Jovanović, Ostoja Stjepanović i Andrija Pavlović!

Zaista, zvučna imena koja bi i u poznim godinama mogla da pomognu timu sa Banjice da se plasira u viši rang. Zanimljivo će biti videti u kom će sastavu Rad otići na gostovanje Zaklopači (nedelja, 16.30).

