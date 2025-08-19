BOMBA NA BANJICI! Rad pravi strašan tim, ima i bivših reprezentativaca
IZNENAĐUJUĆE vesti stižu ovog jutra iz srpskog fudbala!
Nekada kultni klub Rad sa Banjice se vraća na velika vrata. Naime, godinama klub tavori po nižim ligama, koji je iznedrio brojne velike igrače. A sada je dotakao dno i ispao u Prvu beogradsku ligu. Sezonu koja dolazi, Rad će provesti u "C" grupi Prve beogradske lige, ali se sprema veliki povratak!
Prema informacijama Sport kluba, Rad je rešio finansijske probleme i to putem reprograma sa nekim bivšim igračima, a odmah posle toga usledila je i registracija pojačanja. I to kakvih!
Sport klub tvrdi da će naredne sezone dres Rada nositi Andrija Kaluđerović, Milan Lola Smiljanić, Vladimir Volkov, Dejan Lekić, Milan Perendija, Darko Bjedov, Saša Jovanović, Ostoja Stjepanović i Andrija Pavlović!
Zaista, zvučna imena koja bi i u poznim godinama mogla da pomognu timu sa Banjice da se plasira u viši rang. Zanimljivo će biti videti u kom će sastavu Rad otići na gostovanje Zaklopači (nedelja, 16.30).
