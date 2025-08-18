Fudbal

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

Новости онлине

18. 08. 2025. u 19:23

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.

СКАНДАЛ! Фатална стјуардеса коштала фудбалера развода! А тек код кога је побегла шокирана жена...

screenshot / instagram

Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "24 sata":

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Juventusov štoper Danijele Rugani našao se u centru skandala nakon afere sa italijanskom stjuardesom i influenserkom Valentinom Mamis Fačedom (na fotografiji gore)

Supruga Mikela Persiko podnela je zahtev za razvod.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Veza Ruganija i Fačede otkrivena je kada su njih dvoje viđeni zajedno na slikama, što je pokrenulo glasine o aferi.

Ubrzo nakon toga, fudbalerova supruga Mikele Persiko podnela je zahtev za razvod od Ruganija, koji je takođe viđen bez burme na prstu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daniele Rugani (@daniruga)

Rugani i Persiko su zajedno od 2016. godine, a par je 2020. godine dobio sina, Tomasa.

Mikela je otkrila da je podnela zahtev za razvod zbog emocionalnog bola koji je pretrpela i da bi zaštitila svog sina", ističe pomenuti medij.

Sa druge strane, italijanski tabloidi javljaju da je Mikela već našla "utočište", a nova ljubav joj je niko drugi do legendarni čovek iz sveta Formule 1, Flavio Brijatore.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)