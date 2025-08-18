SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.

screenshot / instagram

Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "24 sata":

"Juventusov štoper Danijele Rugani našao se u centru skandala nakon afere sa italijanskom stjuardesom i influenserkom Valentinom Mamis Fačedom (na fotografiji gore)

Supruga Mikela Persiko podnela je zahtev za razvod.

Veza Ruganija i Fačede otkrivena je kada su njih dvoje viđeni zajedno na slikama, što je pokrenulo glasine o aferi.

Ubrzo nakon toga, fudbalerova supruga Mikele Persiko podnela je zahtev za razvod od Ruganija, koji je takođe viđen bez burme na prstu.

Rugani i Persiko su zajedno od 2016. godine, a par je 2020. godine dobio sina, Tomasa.

Juventus defender Daniele Rugani just blew up his perfect family life with one shocking move an alleged affair with an Italian flight attendant that’s got his wife, Michela Persico, filing for divorce and airing out all the dirty laundry. The couple’s fairy-tale wedding was just… pic.twitter.com/aP4qFNjJch — DEX EFFECT (@thedexeffectpod) July 8, 2025

Mikela je otkrila da je podnela zahtev za razvod zbog emocionalnog bola koji je pretrpela i da bi zaštitila svog sina", ističe pomenuti medij.

Sa druge strane, italijanski tabloidi javljaju da je Mikela već našla "utočište", a nova ljubav joj je niko drugi do legendarni čovek iz sveta Formule 1, Flavio Brijatore.

