SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "24 sata":
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Juventusov štoper Danijele Rugani našao se u centru skandala nakon afere sa italijanskom stjuardesom i influenserkom Valentinom Mamis Fačedom (na fotografiji gore)
Supruga Mikela Persiko podnela je zahtev za razvod.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Veza Ruganija i Fačede otkrivena je kada su njih dvoje viđeni zajedno na slikama, što je pokrenulo glasine o aferi.
Ubrzo nakon toga, fudbalerova supruga Mikele Persiko podnela je zahtev za razvod od Ruganija, koji je takođe viđen bez burme na prstu.
Rugani i Persiko su zajedno od 2016. godine, a par je 2020. godine dobio sina, Tomasa.
Mikela je otkrila da je podnela zahtev za razvod zbog emocionalnog bola koji je pretrpela i da bi zaštitila svog sina", ističe pomenuti medij.
Sa druge strane, italijanski tabloidi javljaju da je Mikela već našla "utočište", a nova ljubav joj je niko drugi do legendarni čovek iz sveta Formule 1, Flavio Brijatore.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
18. 08. 2025. u 12:13
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?
18. 08. 2025. u 10:49
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?
18. 08. 2025. u 10:49
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)