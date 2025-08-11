DVA PROBLEMA! Crvena zvezda strepi pred revanš sa Lehom

CRVENA zvezda je pobedila Leh u Poznanju sa 3:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ipak, Vladan Milojević ima određene probleme kad je sastav u pitanju za revanš u Beogradu.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, utakmicu protiv šampiona Poljske propustiće Nemanja Radonjić, dok su nastupi Mirka Ivanića i Marka Arnautovića pod znakom pitanja.

- Ivanić juče nije trenirao, bio je na terapiji zbog male povrede, a danas ćemo odlučiti da li će igrati. Zdravlje igrača mi je najvažnije i bilo kakav rizik ako bude - nećemo rizikovati. U svakom slučaju videćemo danas posle treninga - rekao je Milojević i dodao:

- Videćemo danas, Marko ima mali problem sa povredom. Videćemo kakva je situacija i koliko ćemo moći da ga koristimo i da li ćemo moći uopšte da ga koristimo - zaključio je strateg crveno-belih.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“