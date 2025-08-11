DVA PROBLEMA! Crvena zvezda strepi pred revanš sa Lehom
CRVENA zvezda je pobedila Leh u Poznanju sa 3:1 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ipak, Vladan Milojević ima određene probleme kad je sastav u pitanju za revanš u Beogradu.
Naime, utakmicu protiv šampiona Poljske propustiće Nemanja Radonjić, dok su nastupi Mirka Ivanića i Marka Arnautovića pod znakom pitanja.
- Ivanić juče nije trenirao, bio je na terapiji zbog male povrede, a danas ćemo odlučiti da li će igrati. Zdravlje igrača mi je najvažnije i bilo kakav rizik ako bude - nećemo rizikovati. U svakom slučaju videćemo danas posle treninga - rekao je Milojević i dodao:
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Videćemo danas, Marko ima mali problem sa povredom. Videćemo kakva je situacija i koliko ćemo moći da ga koristimo i da li ćemo moći uopšte da ga koristimo - zaključio je strateg crveno-belih.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠTA SE DEŠAVA SA RUSOM? Danil Medvedev izgubio od 85. na ATP listi u Sinsinatiju
11. 08. 2025. u 08:51
BRAVO, HAMADE: Međedović pobedio 32. tenisera sveta, sledi veoma težak izazov!
11. 08. 2025. u 08:29
SRBIJA SLAVI: Dušan Lajović osvojio titulu!
10. 08. 2025. u 20:13
SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija
ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).
11. 08. 2025. u 12:16
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)