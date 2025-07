"TO JE SVE NORMALNO!" Sava Petrov nakon prvenca u dresu Železničara

Fudbaleri Železničara su upisali prvi bod u novoj sezoni, tako što su remizirali sa ekipom Radničkog 1923 u Kragujevcu. Rezultat je bio 1:1, a svoje utiske izneo je strelac jedinog pogotka za pančevački tim Sava Petrov.

FOTO: FK Železničar Pančevo

– Utisci su, kao što je i najavljivano pre utakmice, da će obe ekipe ići na pobedu, da će se igrati jedna dosta otvorena utakmica, tako je i bilo, pogotovo u drugom poluvremenu. Imali smo i mi šanse, ali i oni da možda dođu do tri boda. Ipak, mislim da smo možda mi bili bliži i donekle, mislim da možemo i da žalimo što nismo pobedili – rekao je Petrov.

Utakmica je bila fizički zahtevna, ali to nije poremetilo Pančevce.

– Nije nas poremetilo jer smo dobro odgovorili na to. Ekipa je pokazala dobar stav i dobro smo se nosili sa tim.

Iskusan je Petrov, pa ga psihološke igre pri izvođenju jedanaesterca nisu poremetile.

– To je sve normalno, već sam šutirao dosta penala, tako da imam iskustva sa tim – to je normalna situacija. Njihovo je da me poremete, a da ja to ne dozvolim, tako da nisu uspeli.

Prvi gol u dresu Železničara, stameni napadač je posvetio porodici.

– Posvećujem svojoj porodici, detetu, ženi, ocu, majci i bratu. Tako da se nadam da ću nastaviti – zaključio je Petrov.

