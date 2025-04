OGLASIO SE ADEM LJAJIĆ! Otkrio zbog čega nije došao u Partizan i zašto je oprostio dug crno-belima

Kao bomba je nedavno odjeknula vest da je fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić oprostio dug bivšem klubu, Partizanu, kako bi mogao da obezbedi evropsku licencu.

Foto: Nebojsa Parausic

Sada je po prvi put o tome progovorio bivši fudbaler Intera, Rome, Fiorentine, Torina, Bešiktaša i Karagumruka i otkrio zašto se odlučio na veliki gest.

- Kontaktirali su me iz uprave Partizana povodom tog duga koji već duže vreme postoji. Za mene nije postojala dilema jer sam dete Partizana. A i ljudi koji trenutno vode Partizan su napravili stvarno odličan posao do sad, treba im pomoći. Nije to ni neka ozbiljna suma bila, ali o tome ne bih ni govorio - rekao je Ljajić za "Maxbet sport".

Nije krio 33-godišnjak da je imao poziv iz Partizana da se vrati u klub koji ga je lansirao u evropsku orbitu.

- Bilo je kontakta, ali ja sam zbog privatnih obaveza i nekih problema ostao u Novom Pazaru. Smatrao sam da je bolje da ovde zavrsim sezonu, a za narednu ćemo da vidimo.

Za sada Ljajić ne razmišlja o tome šta bi odlučio ako bi usledio novi poziv crno-belih.

- Nije fraza, zaista ne razmišljam sad o tome, već samo o obavezama koje predstoje.

Prokomentarisao je Ljajić i kako mu trenutno deluje ekipa Partizana.

- Imao sam malo prilika da ispratim zbog obaveza, ali kao i čitav klhb i ekipa Partizana mi deluje dosta bolje i kompaktnije na terenu. Verujem da mogu da napadnu Kup, ali to želi i Novi Pazar. I još šest ekipa je u igri za trofej - podvukao je fudbaler Novog Pazara.