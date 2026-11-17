RUSKI predsednik Vladimir Putin doputovao je u Šendžen na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), gde će imati sastanke, između ostalih, i sa kineskim liderom Si Đinpingom i američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Pavel BEDNYAKOV / AFP / Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da je sve usaglašeno za sastanak Putina, Trampa i Sija na marginama APEK-a.

„Sve je usaglašeno. Sve tri strane obavile su značajan posao. Ostavljen je i prostor za diskusiju“, rekao je Peskov.

(sputnikportal.rs)

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