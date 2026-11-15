Društvo

SLAVIMO SVETE MUČENIKE AKINDINA, PIGASIJA I DRUGE SA NJIMA: Ni ključalo olovo ni ognjena peć nisu uspeli da slome njihovu veru

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Svete mučenike Akindina, Pigasija i druge s njima.

СЛАВИМО СВЕТЕ МУЧЕНИКЕ АКИНДИНА, ПИГАСИЈА И ДРУГЕ СА ЊИМА: Ни кључало олово ни огњена пећ нису успели да сломе њихову веру

Foto: Unsplash Maria K mikeonvacations

Oni su bili hrišćani iz Persije koji su nastradali u vreme cara Sapora. Prva trojica su bili sluge na dvoru istoga cara, ali su tajno služili Hristu Gospodu. Kada su bili optuženi i na sud pred cara izvedeni, upita ih car, odakle su?

Na to oni odgovoriše: "otečestvo naše i život naš jeste Presveta Trojica, jedinosuštna i nerazdelna, Otac i Sin i Duh Sveti, jedan Bog".

Car ih udari na velike muke, ali oni sve junački otrpeše sa psalmopjenijem i molitvom na ustima. Za vreme mučenja i tamnovanja javljali im se anđeli Božji više puta, a jednom i sam Gospod Hristos kao čovek "sa licem svetlim kao sunce".

Kada jedan od mučitelja, Aftonije, vide čudo, kako kipeće olovo nije naškodilo mučenicima, on tada poverova u Hrista i uzviknu: "veliki je Bog hrišćanski!", i za to odmah bi posečen. I mnogi drugi videše i verovaše.

Tada car naredi, te zašiše u kožne mehove Akindina, Pigasija i Anempodista, i baciše ih u more. Ali, javi se iz onoga sveta sv. Aftonije sa tri svetla anđela, izvede svete mučenike na suvo i oslobodi ih.

Elpidifor je bio carev velmož koji je onda izjavio da je hrišćanin i optužio cara za ubijanje nevinih hrišćana, ali car i njega osudi na smrt. I bi posečen Elpidifor i oko 7.000 drugih hrišćana s njim. A, ona trojica prvih mučenika su najzad bačeni u ognjenu peć sa 28 vojnika i sa carevom majkom, pošto i ovi verovaše u Hrista i tako u plamenu predadoše duše svoje pravedne u ruke Gospoda svoga.

Petnaesti novembar 2026. godine pada u nedelju, a prema pravoslavnom kalendaru tog dana nema posta. Božićni post počinje 28. novembra po građanskom kalendaru.

Tropar (glas 2):

Mučenici Gospodnji, blažena je zemlja koja se napila vaše krvi i sveto je mesto koje je primilo vaša tela. U borbi, đavola pobediste i Hrista sa hrabrošću propovedaste: Molimo vas da Njega kao Blagoga molite, da spase duše naše.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA