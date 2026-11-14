Iznenađenje u ABA ligi: Igokea posle dva produžetka pobedila Budućnost
SJAJNU utakmicu u 8. kolu ABA lige odigrali su u Igokea i Budućnost. Tim iz Laktaša je pobedio posle dva produžetka sa 104:100 (19:17, 26:25, 17:20, 20:20, 22:18).
Malo je nedostajalo da izabranici Nenada Stefanovića nedavno skinu skalp Crvenoj zvezdi. Ono što tad nisu uspeli da urade, jesu ove subote - oborili su na pleća učesnika Evrokupa.
Prvo poluvreme proteklo je u znaku bolje igre domaćina koji je konstantno vodio, maksimalno je bilo 42:33, a na pauzu se otišlo sa 45:42.
Ipak, Podgoričani su podigli nivo igre u trećoj četvrtini i serijom 17:3 došli su do prve dvocifrene prednosti na utakmici 48:59. No, igračima Anreja Žakelja ni ovo nije bilo dovoljno da upišu trijumf.
Finiš meča je protekao u neizvesnoj završinici, a Igokea je produžetak izborila trojkom Lazara Stefanovića na tri sekunde pre kraja.
Ekipa iz Laktaša se bolje snašla u dodatnih 10 minuta i uspela je da stigne do treće pobede u regiolanom takmičenju.
Najbolji u pobedi Igokee bio je Petar Kovačević sa 25 poena, Lazar Stefanović je postigao 22. Roman Pen je upisao dabl-dabl učinak od 11 poena i 14 asistencija. U poraženom timu najviše se istakao Ajverson Molinar sa 24, dok je Džastin Smit brojao do 22.
Igokea u grupi A ABA lige ima učinak 3-4. Budućnost je na 5-2.
ABA liga, 8. kolo
Grupa A
Petak
Cibona - FMP 80:77
Subota
Igokea - Budućnost 104:100 posle produžetka
Nedelja
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 18.30
Ponedeljak
Borac - Slovan 18
Grupa B
Subota
Kluž - Ilirija 77:71
Nedelja
Dubai - Spartak 10
Bosna - Mega 17
Ponedeljak
Studentski centar - Beč 20
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