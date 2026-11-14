Košarka

Iznenađenje u ABA ligi: Igokea posle dva produžetka pobedila Budućnost

Ч. В.

14. 11. 2026. u 21:55

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SJAJNU utakmicu u 8. kolu ABA lige odigrali su u Igokea i Budućnost. Tim iz Laktaša je pobedio posle dva produžetka sa 104:100 (19:17, 26:25, 17:20, 20:20, 22:18).

Изненађење у АБА лиги: Игокеа после два продужетка победила Будућност

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Malo je nedostajalo da izabranici Nenada Stefanovića nedavno skinu skalp Crvenoj zvezdi. Ono što tad nisu uspeli da urade, jesu ove subote - oborili su na pleća učesnika Evrokupa.

Prvo poluvreme proteklo je u znaku bolje igre domaćina koji je konstantno vodio, maksimalno je bilo 42:33, a na pauzu se otišlo sa 45:42.

Ipak, Podgoričani su podigli nivo igre u trećoj četvrtini i serijom 17:3 došli su do prve dvocifrene prednosti na utakmici 48:59. No, igračima Anreja Žakelja ni ovo nije bilo dovoljno da upišu trijumf.

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Finiš meča je protekao u neizvesnoj završinici, a Igokea je produžetak izborila trojkom Lazara Stefanovića na tri sekunde pre kraja.

Ekipa iz Laktaša se bolje snašla u dodatnih 10 minuta i uspela je da stigne do treće pobede u regiolanom takmičenju.

Najbolji u pobedi Igokee bio je Petar Kovačević sa 25 poena, Lazar Stefanović je postigao 22. Roman Pen je upisao dabl-dabl učinak od 11 poena i 14 asistencija. U poraženom timu najviše se istakao Ajverson Molinar sa 24, dok je Džastin Smit brojao do 22.

Igokea u grupi A ABA lige ima učinak 3-4. Budućnost je na 5-2.

ABA liga, 8. kolo

Grupa A

Petak

Cibona - FMP 80:77

Krka - Široki 79:100

Subota

Igokea - Budućnost 104:100 posle produžetka

Nedelja

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 18.30

Ponedeljak

Borac - Slovan 18

Grupa B

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

Zadar - Partizan 81:74

Nedelja

Dubai - Spartak 10
Bosna - Mega 17

Ponedeljak

Studentski centar - Beč 20

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