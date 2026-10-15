BEOGRAD OVO NE PAMTI! Zakazan "istorijski masakr" u prestonici Srbije

Uskoro eskalacija u Beogradu!

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Ono što je ceo Balkan mesecima priželjkivao i o čemu se šuškalo u borilačkim krugovima, konačno je potvtđeno! Beograd će 12. novembra u hali FMP biti poprište najluđeg meča svih vremena!

U ringu će snage odmeriti apsolutna ikona borilačkog sporta, crnogorski borac Vaso Bakočević Psihopata, i žestoki momak sa beogradskog asfalta Kristijan Golubović

Atmosfera je već dovedena do tačke ključanja, a Vaso Psihopata nije štedeo reči i uputio je stravičnu poruku Goluboviću koja je zapalila društvene mreže!

- Niko me više ne pita ni kad ćeš FNC, ni kad ćeš boks, već kad se biješ sa Kriletom? Iskreno, jedva čekam! Ostalo je još mesec dana, nadam se da će Krile doći što spremniji, jer Boga mi, trebaće mu", poručio je Vaso i zadao Kristijanu najniži udarac do sada:

- Krile, preživeo si devedesete, ovo teško! I naravno na kraju: 'Aj sad skini tog roleksa i daj ključeve od mercedesa'!"

Javnost je u potpunom šoku zbog detalja ovog meča! Naime, razlika u konstituciji dvojice boraca je toliko ogromna da mnogi trljaju oči u neverici:

Vaso Bakočević je visok nešto malo iznad 170 centimetara, težak oko 80 kilograma, a

Kristijan Golubović dvometraš i ljudska zver od preko 130 kilograma!

Iako Kristijan ulazi u ring sa 58 godina, on iza sebe ima MMA iskustvo i skor od dve pobede i jednog poraza. Ipak, uprkos tome što je Golubović drastično teži i krupniji, stručnjaci i kladionice kažu da je Vaso Psihopata apsolutni favorit! Mlađi je, znatno iskusniji i u top formi, pa nema nameru da dopusti bilo kakvo iznenađenje.

Jedno je sigurno – 12. novembra nas čeka neviđeni spektakl i totalni haos koji će uzdrmati čitav Balkan! Ko će izvući deblji kraj, a ko će ostati bez sata i kola?! Ostaje nam da vidimo!